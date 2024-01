Rotter Feuerwehr soll neues Fahrzeug bekommen

Plus Der Gemeinderat Rott stimmt nach intensiver Diskussion dem Antrag der Feuerwehr auf Ersatzbeschaffung eines neuen Fahrzeugs zu.

Die letzte Sitzung des Rotter Gemeinderats im vergangenen Jahr fand nicht wie üblich im Pfarrheim statt. Weil letzteres vom Theaterverein belegt ist, erfolgte die Zusammenkunft im Feuerwehrhaus und dort gab es auch ein passendes Thema. Das Ratsgremium beschäftigte sich mit einem Antrag der Rotter Wehr. Für das in die Jahre gekommenes LF16 Löschfahrzeug soll Ersatz beschaffen werden.

„Das Fahrzeug ist inzwischen 27 Jahre alt und da ist die Ersatzteilbeschaffung nicht mehr gewährleistet“, berichtete Feuerwehrkommandant Martin Holzschuh, dem bei der Sitzung Rederecht erteilt wurde. Beim Antrag handelte es sich um die Anschaffung eines neuen Hilfeleistungsfahrzeug (HLF 20), das etwa 650.000 Euro kosten wird. Holzschuh erwartet dafür Fördergelder von rund 150.000 Euro, somit wäre der Anteil, den die Gemeinde zu stemmen hat, eine halbe Million Euro. „Wir stellen uns das Fahrzeug, das Allrad haben wird, selbst zusammen und werden bei der Ausstattung auch nur das Nötigste beschaffen“, erklärte Holzschuh. Auf die Anschaffung von teurem Spezialgerät wolle man verzichten. „Wir sind bei dem Thema aber noch ganz am Anfang. Wir wollen keinen Alleingang, sondern es zusammen mit der Gemeinde machen, schließlich erfolgt eine solche Anschaffung nur alle dreißig Jahre“, führte der Feuerwehrkommandant aus.