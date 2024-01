Verwirrung im Kloster mit der Theatergruppe Rott

Der Dreiakter „Heribert, der Klosterfraunarzissengeist“ der Theatergruppe Rott sorgt für einen unterhaltsamen Abend. Ein paar Aufführungen stehen noch auf dem Programm.

Im Kloster Abendrot herrscht ordentlich Aufregung. Das Bistum möchte es auflösen und verkaufen. Die Nonnen, die auch noch mit dem Bürgermeister Ärger wegen der Kündigung des Pachtvertrags für ihre Obstwiesen und Weinberge haben, sollen in andere Klöster versetzt werden. Das alles sorgte beim Dreiakter „Heribert, der Klosterfraunarzissengeist“ von Beate Irmisch, den die Theatergruppe Rott auf die Bühne brachte, für reichlich Durcheinander, aber auch für gute Unterhaltung.

Das Nonnentrio hat es in dem Stück wahrlich nicht leicht. Domkapitular Hansemann (Peter Schaub) will das Kloster an fragwürdige Investoren verkaufen, mit denen auch der Bürgermeiste groß ins Geschäft kommen will. Ein Geheimnis, dass die Klostermauern in sich bergen, hält aber für alle Beteiligten, darunter auch den mit einem Rückenleiden geplagten Pfarrer, den stets hungrige Gärtner, die nervige Kräuterfrau und die resolute Bürgermeistergattin, einige unerwartete Wendungen bereit. Eine nicht unerhebliche Rolle spielt dabei Bruder Heribert und das richtige Rezept für das Wundermittel den „Klosterfraunarzissengeist“.

Auf der von Johannes Filgertshofer und Patrick Leyer mit sehr viel Liebe zum Detail gestalteten Bühne ist so ein ständiges Kommen und Gehen garantiert. Nicht zu vergessen, das Toilettenhäuschen, aus dem seltsame Geräusche zu vernehmen sind, die neben den Verständigungsproblemen unter den Nonnen für die meisten Lacher sorgten. „Hier herrschen Sodom und Gomorrha und die Diarrhö“, fasste Domkapitular Hansemann die Situation treffend zusammen, die beim Publikum im ausverkauften Saal für einen stimmigen Abend sorgte und für das die Rotter Theatergruppe mit Applaus belohnt wurde.

Die Verwirrungen im Kloster finden am kommenden Wochenende noch jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag im Pfarrheim statt. Restkarten dazu gibt es aber nur noch an der Abendkasse. (rh)