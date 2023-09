Der Gartenbauverein Scheuring pflanzt zum Jubiläum 100 Bäume

Plus Vor 100 Jahren gründeten 20 Bürger den Imker- und Gartenbauverein Scheuring. Mit aktuell 223 hat sich die Mitgliederzahl mehr als verzehnfacht.

Die Gartenfreunde blicken auf ein aktives Vereinsleben zurück. Schon seit Längerem bereiten sie sich auf die anstehenden Feierlichkeiten anlässlich des 100-jährigen Bestehens vor, die am Samstag, 16. September, mit einem Festgottesdienst eröffnet werden.

Unter dem Motto „100 Jahre – 100 Bäume“ läuft bereits eine Aktion, welche die Pflanzung von einhundert Bäumen innerhalb der Gemeinde vorsieht. An der Aktion „Streuobst für alle“, des Amtes für ländliche Entwicklung, nehmen die Gartenfreunde Scheuring ebenfalls teil.