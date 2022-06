Futtermittel statt Kraftstoff: Besuch in der Ölmühle auf Gut Lichtenberg

Plus Stefan Vogel betreibt auf Gut Lichtenberg eine Ölmühle, um Tierfutter herzustellen. Warum er seine Produktion umstellte und mit welchem Verfahren er Tierfutter bekömmlich macht.

Der angenehme, aromatische Duft nach frisch Geröstetem, der Gut Lichtenberg umweht, lockt Besucherinnen und Besucher nicht etwa in ein Ausflugslokal, sondern zur Ölmühle von Stefan Vogel. Vor einigen Jahren noch lieferten im ehemaligen Rinderstall die riesigen Ölpressen nachwachsenden Kraftstoff, doch nun produzieren sie hochwertige Futtermittel aus Erzeugnissen der heimischen Landwirtschaft.