Scheuring

vor 32 Min.

In Scheuring darf künftig wieder enger gebaut werden

In Scheuring gelten für künftige Bauherren bald wieder andere Abstandsflächen: Der Gemeinde hat ihre erst vor gut einem Jahr erlassene Satzung nach einiger Diskussion wieder aufgehoben.

Plus Erst vor gut einem Jahr wird in der Gemeinde eine neue Satzung zur Regelung der Abstandsflächen erlassen. In der Praxis ergeben sich dadurch Probleme. Der Vorschlag des Bürgermeisters findet kein Gehör.

Von Walter Herzog

Erst im März vergangenen Jahres war in Scheuring eine neue Satzung bezüglich der Abstandsflächen bei der Bebauung von Grundstücken erlassen worden – nun wurde diese bei der jüngsten Sitzung bereits wieder aufgehoben. Warum es dazu kam.

