Frauenwies

14:10 Uhr

Schnee lässt zwei Unterstände auf dem Lebenshof Frauenwies einstürzen

Die Dächer zweier Pferde-Unterstellplätze sind auf dem Lebenshof von Janne Kellner in Frauenwies eingestürzt.

Plus Die Schneemassen sorgten nicht nur für Chaos auf den Straßen. In Frauenwies brechen zwei Pferde-Unterstellplätze unter dem Gewicht des Schnees zusammen.

Von Dagmar Kübler

Durch die hohe Schneelast sind auf dem Lebenshof in Frauenwies zwei Unterstände zusammengebrochen. Diese werden vom Amtstierarzt gefordert und müssen dringend ersetzt werden. Der Verein Frauenwies – Heimat für Tiere sucht deshalb dringend Spender.

Schräg steht die Sonne über den weiten Flächen rund um Frauenwies und lässt den Schnee glitzern. Ihre Strahlen bringen die Mähnen der Pferde zum Leuchten. Eines, ein Fuchs, steht auf einer Eisplatte, Pfützen haben sich darauf gebildet. Plötzlich fährt es in ihn, pure Lebenslust bricht sich Bahn und er galoppiert los. Eis hin oder her, die Energie muss raus – und das auch noch mit 35 Jahren. 20 Pferde, Ponys und Esel verbringen auf dem sechs Hektar großen Gelände in Frauenwies ihren Lebensabend. Sie sehen gut genährt und gesund aus, das ständige Draußensein hat ihnen ein dickes, der Kälte trotzendes Fell wachsen lassen. Drei Schimmel sind darunter. Aus sicherem Abstand beobachten sie Christian, den einzigen angestellten Mitarbeiter des Vereins Frauenwies – Heimat für Tiere, wie er unter großer Kraftanstrengung den schweren Schnee vom Dach eines eingeknickten, 100 Quadratmeter großen Texas-Trading-Zeltes schippt.

