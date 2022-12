Beim Schöffeldinger Theater erfüllen sich viele Wünsche

Die Laienspielgruppe des Schöffeldinger Burschenvereins ist wieder aktiv. Ab 26. Dezember geht es um eine wundersame Lampe und deren Geist, der viele Wünsche erfüllt.

"Lampengeist" lautet der Titel des Stücks, das die Laienspielgruppe des Schöffeldinger Burschenvereins um die Jahreswende im Gasthof Kaindl aufführen wird.

Es ist eine bayerische Komödie von Andreas Keßner, die auch einen Bezug zum Orient hat, wie die Inhaltsgabe verrät: Emma bekommt von ihrer Tochter Carola und deren Freund Thorsten eine wunderschöne Öllampe direkt aus dem Orienturlaub geschenkt. Da ihr Thorsten recht verhasst ist, stellt sie die Lampe achtlos in den Schrank. Allerdings nicht, ohne vorher den Staub noch wegzuputzen. Plötzlich qualmt es im Schrank und zum Vorschein kommt Constantin, der Lampengeist. Verärgert hat sie gleich Thorsten im Verdacht, dass er ihr einen üblen Streich spielen will. Doch Constantin versteht es, das Vertrauen der alten Dame zu gewinnen und erklärt ihr, dass er demjenigen, der an seiner Lampe reibt und ihn damit herausholt, immer drei Wünsche erfüllen wird. Schnell findet Emma Spaß an „ihrem Geist“. Jeder will Constantin nun für seine Zwecke nutzen, doch auch er hat Sehnsüchte: die wahre Liebe und die Freiheit. Findet sich vielleicht ein neuer freiwilliger Lampengeist.

Premiere für den "Lampengeist" ist am 26. Dezember

Premiere beim Schöffeldinger Theater ist traditionell am Stephanstag, Montag, 26. Dezember, ab 19 Uhr. Weitere Aufführungen jeweils ab 19.30 Uhr folgen am 27., 29. und 30. Dezember sowie am 2., 4., 5. und 7. Januar. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Die telefonische Platzreservierung startet am Mittwoch, 7. Dezember, und ist jeweils mittwochs und donnerstags von 18 bis 20 Uhr und samstags von 14 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 0160/99811066 erreichbar. Restkarten sind vor jeder Aufführung telefonisch von 17.30 bis 18.30 Uhr oder an der Abendkasse erhältlich. Im Falle einer Absage wird gebeten, diese mindestens 24 Stunden vor der Aufführung zu übermitteln. Hierfür ist das Telefon ein Tag vor jeder Aufführung ebenfalls von 17.30 bis 18.30 Uhr freigeschalten. (AZ)