Bauernhofmuseum Jexhof bekommt eine neue Leiterin

Ende 2024 geht der langjährige Chef des Bauernhofmuseums Jexhof bei Schöngeising, Dr. Reinhard Jakob, in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin steht schon fest.

Mit dem Jahreswechsel 2024/2025 steht ein bedeutender Personalwechsel am Bauernhofmuseum Jexhof bei Schöngeising an. Nach vielen Jahren als Museumsleiter geht Dr. Reinhard Jakob zum Jahresende in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin steht jetzt fest: Ab dem 1. Januar wird Dr. Hannah Maischein das Museum leiten.

Um eine gute Einarbeitung und einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen, hat sich der Landkreis Fürstenfeldbruck trotz großer Sparzwänge dazu entschieden, bereits frühzeitig die Nachfolge für Jakob zu besetzen. Die promovierte Historikerin und langjährige Kuratorin am Münchner Stadtmuseum wechselt deshalb bereits im Mai zunächst im Rahmen der Einarbeitung auf einer Teilzeitstelle zum Jexhof. (AZ)