34 Abi-Zeugnisse und viele Preise im Schondorfer Landheim

Das Schondorfer Landheim verabschiedet 34 Abiturientinnen und Abiturienten. Dabei geht es nicht nur um Noten, sondern auch um vielseitiges schulisches Engagement.

34 Schülerinnen und Schüler des Ernst-Reisinger-Gymnasiums und des Julius-Lohmann-Gymnasiums im Landheim Schondorf haben bei einer feierlichen Open-Air-Veranstaltung am Samstag ihre Abiturzeugnisse erhalten. "Wir sind stolz auf die sehr guten, zum Teil herausragenden Ergebnisse", heißt es in einer Mitteilung des Landheims.

Zwöfmal wurde ein Notendurchschnitt mit einer Eins vor dem Komma erzielt, wobei der beste Schnitt bei einer herausragenden 1,0 liegt. Erzielt wurde er von der Lena Will, die damit den Hubertus-von-Schlebrügge-Preis für hervorragende Leistungen im Unterricht sowie die Goldene Ehrennadel des Verbandes der Deutschen Altphilologen erhalten hat. Die nächstbesten Schülerinnen sind Jule Krämer mit 1,2 und Xinqi Wang mit 1,5. Der Gesamtnotendurchschnitt des Jahrgangs 2023 beträgt 2,27.

Für Bestleistungen in den einzelnen Fächern gibt es im Landheim Preise

Xinqi Wang wurde außerdem gemeinsam mit You You mit dem Karl Georg von Staudt-Preis für den tüchtigsten Mathematiker ausgezeichnet. Den Harworth-Bothmer-Preis für eine besondere Leistung im musikalischen Ausdruck ging an Julika Häusler, die mit 1,6 auch das viertbeste Abitur abgelegt hat. Für ihre besonderen sprachlichen Leistungen wurden Antonia Stegmann und Caspar von Langen mit dem Karin-Bründl-Lohan-Preis ausgezeichnet. Ferdinand Jung erhielt als bester Sportler den Herbert-Ruthemeyer-Sportpreis. Den Alphatec-Preis, benannt nach der ersten Schülerfirma im Landheim Ammersee, ging an Julius Grau. Grigory Zivotic wurde mit dem Dieter-Schmid-Preis für außergewöhnliche Leistungen für die Gemeinschaft geehrt.

Einen Anerkennungspreis für besondere Verdienste um die Landheimgemeinschaft erhielt Rayan Lutzenberger und für die Verdienste um die Gemeinschaft im Internat bekam diesen Lilly Zeisberg. Ein weiterer Anerkennungspreis ging an Victoria Stender für die Verdienste um die Repräsentanz des Landheims. Ebenfalls mit einem Anerkennungspreis geehrt wurde Anton Nestel für seine Verdienste im Team der Schulversammlung und der Technik und Carlotta von Schnurbein für ihren musikalischen Einsatz.

Das Landheim weist eine hohe Internationalität auf

Ein besonderes Merkmal der Wertschätzung für die Schülerinnen und Schüler ist, dass es im Landheim neben dem Abiturzeugnis ausführliche „Beiblätter“ gibt, in denen die individuellen persönlichen Charakter-Entwicklungen während der kompletten Schullaufbahn dargestellt werden. Bemerkenswert ist auch die gelebte Internationalität am Landheim: Knapp 20 Prozent haben Deutsch nicht als Muttersprache gelernt.

Nach der feierlichen Vergabe der Abiturzeugnisse folgte das traditionelle Gruppenfoto und die Enthüllung des Abitursterns. Den krönenden Abschluss der Feierlichkeiten bildete der Abitur-Ball am Abend. (AZ)