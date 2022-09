Dieses Ehepaar aus Schwifting feiert Diamantene Hochzeit

In Schwifting feiern Helma und Georg Schaller die Diamantene Hochzeit. Die Familie ist weithin bekannt.

Es war kein gewöhnliches Fest, das Helma und Georg Schaller vor Kurzem begehen konnten: Das Schwiftinger Ehepaar feierte seine Diamantene Hochzeit: Seit 60 Jahren gehen die beiden miteinander durchs Leben.

Keine Eheringe zur Hochzeit

Eigentlich sollte die standesamtliche Hochzeit von Helma und Georg Schaller im November 1962 stattfinden. Doch aus verschiedenen Gründen musste die Eheschließung der beiden gebürtigen Schwiftinger kurzfristig in den August vorverlegt werden. „Der Standesbeamte fragte uns, wo denn die Eheringe seien. Wir hatten noch keine“, erinnert sich Georg Schaller bei einem Besuch von Bürgermeisterin Heike Schapperle und Stellvertreter Michael Beschorner, die dem Jubelpaar zur Diamantenen Hochzeit gratulierten.

Kurzerhand wurden die Ringe von Georgs Bruder und Schwägerin ausgeliehen. „Zur kirchlichen Hochzeit hatten wir dann unsere eigenen“, erzählt der 88-Jährige mit einem Schmunzeln.

Das Paar ist in Schwifting bekannt

In Schwifting ist das Paar bekannt: Georg Schaller gründete 1958 im Dorf eine Tankstelle mit Landmaschinenwerkstatt, später ein Autohaus. Letzteres wird von den Kindern in nächster Generation in Landsberg weitergeführt, während die Tankstelle, die bis zum Schluss von Helma und Georg betrieben wurde, im Jahr 2021 nach über 60 Jahren schloss. (AZ)

