Milchautomat in Schwifting aufgebrochen

Zwischen Mittwoch und Donnerstag ging eine bislang unbekannte Person in ein Verkaufshaus mit einem Milchautomaten. Dort riss er oder sie das Geldausgabefach des Milchautomaten heraus und gelangte so an das Bargeld. Der Schaden am Milchautomaten beträgt rund 2500 Euro. Während des Tatzeitraumes wurden in mehreren nahen Landkreisen weitere Milchautomaten aufgebrochen. Zeugen werden gebeten Hinweise auf die Täter an die zuständigen Polizeiinspektionen weiterzugeben. Hinweise unter der Telefonnummer 081919320. (AZ)