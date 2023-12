Schwifting

Vom Röhren-TV zum Flachbildschirm: Fernseh Pompes Technikreise geht zu Ende

Peter Pompe gibt sein Geschäft auf. Er hat von der Röhre (in der Hand) bis zum LED-Fernseher einiges erlebt.

Plus Nach 40 Jahren schließt Fernseh Pompe in Schwifting. Ein Blick zurück zeigt auch die rasante Veränderung der Technologie in der Unterhaltungselektronik.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Wer kennt heute noch Saba, Telefunken und Grundig? Lange Zeit verkaufte Peter Pompe Geräte dieser Firmen, doch dann veränderte sich die Firmenlandschaft rapide. Deutsche Traditionsunternehmen schlossen oder wurden übernommen, die Fernsehtechnik entwickelte sich vom Röhrenfernseher zum Flachbildschirm – und dazwischen lag noch so manche Technologie, mit der Pompe sich auseinandersetzen musste. Dass er sich stets auf Neuerungen einließ, war sein Erfolgsmodell über 40 Jahre. Nun geht Peter Pompe in Rente und schließt sein Geschäft zum Jahresende.

Pompes Kinder sind in anderen Berufen, nach einem Nachfolger für das Traditionsgeschäft hat er sich nicht umgeschaut. So blieb ihm nur, Abschied mit seinen treuen Kunden, Freunden und Wegbegleitern zu feiern, die zahlreich gekommen waren, wie Pompe berichtet: „Viele haben mich gefragt: Wo sollen wir denn jetzt hingehen?“ Und tatsächlich: Wer Probleme mit der Sat-Schüssel oder dem Fernseher hat, muss sich lange umschauen, bis er noch einen Reparaturbetrieb findet. Denn Pompe hat nicht nur Geräte verkauft, er hat sie auch montiert, eingerichtet und repariert.

