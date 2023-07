Thaininger feiern ihren erweiterten Kindergarten

Drei neue Gebäude werden in Thaining an den Kindergarten angebaut. BRK-Kreisvorsitzender sieht die Betreuungseinrichtung zukunftsträchtig aufgestellt.

Die neuen Räumlichkeiten haben die Kinder und Beschäftigten in der Thaininger BRK-Kindertagesstätte schon vor einiger Zeit in Beschlag genommen. Coronabedingt konnte dies aber damals nicht gefeiert werden, was nun nachgeholt wurde.

Seit September 1991 gibt es den als eingruppige Einrichtung gebauten Kindergarten in Thaining. Steigende Kinderzahlen erforderten im Lauf der Jahre flexible Notlösungen, doch mit der wachsenden Nachfrage bei der Krippenbetreuung wurde schließlich ein Erweiterungsbau nötig. In nur einem Jahr Bauzeit wurden in den Jahren 2019/2020 drei neue Gebäude an den Bestandsbau geplant und angebaut, die sich durch die Außenverkleidung aus Holz zu einem Gesamtbau vereinen. In zwei Häusern ist je eine Kindergartengruppe in großen und hellen Räumen untergebracht. Das dritte Haus ist das „Küchenhaus“, dessen Ausstattung nicht nur ausreichend Platz bietet, sondern auch fürs Mittagessen genutzt wird.

Im Altbau in Thaining werden Krippenkinder betreut

Verbunden sind die Räumlichkeiten durch den sogenannten Marktplatz für gruppenübergreifende Angebote im Rahmen des halboffenen Konzepts der Einrichtung. Im Altbau ist inzwischen eine Krippengruppe untergebracht und auch für das wachsende Mitarbeiterteam deckt das Raumprogramm den Bedarf. Der Einzug in die neuen Räumlichkeiten erfolgte Ende 2020. Es gibt auch eine neue, vergrößerte Spielfläche im Außenbereich.

Bürgermeister Leonhard Stork begrüßte die zahlreichen Festgäste, besonders die Kindergartenkinder mit ihren Familien, die pädagogischen Mitarbeiterinnen, Landrat Thomas Eichinger, Pater Joachim Fernandes, den BRK-Vorsitzenden Alex Dorow und die zahlreichen „Duninger“. Durch das Programm führte Kindergartenleiterin Anja Brockhaus, von einem bunten Liedermix der Kindergartenkinder flankiert. „Mit dem gelungenen Neubau ist die Gemeinde Thaining zukunftsträchtig aufgestellt und für kommende pädagogische Herausforderungen gerüstet“, betonte Alex Dorow in seinen Grußworten. Sonja Huber vom BRK überreichte der Leiterin Anja Brockhaus den obligatorischen Korb zum Neueinzug mit Brot, Salz und frischen Kräutern. Pater Joachim Fernandes von der Pfarreiengemeinschaft Vilgertshofen-Stoffen sprach die Gebete und segnete anschließend bei einem Hausrundgang die Räume.

Pater Joachim Fernandes (links) von der Pfarreiengemeinschaft Vilgertshofen-Stoffen sprach die Gebete und segnete anschließende bei einem Hausrundgang die Räume in Thaining. Foto: BRK Landsberg

Die Blaskapelle Thaining eröffnete den geselligen Nachmittag mit zünftiger Musik und die Kinder erfreuten sich an unterhaltsamen Spielangeboten. Zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit, bei einer Führung das Haus und die pädagogische Arbeit näher kennenzulernen. (AZ)

