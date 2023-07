Das Uttinger Uttinger Labyrinth nimmt Gestalt an

Am 19. Juli ist vorgesehen, das Feldlabyrinth in Utting zu eröffnen. Eine Figur ist bereits von oben zu erkennen.

Das Profil von Micky und Minnie Maus bilden heuer das Labyrinth, das gerade im Uttinger Freizeitgelände entsteht. Als unser Fotograf Christian Rudnik in dieser Woche seine Drohne in den Himmel steigen ließ, war allerdings erst Minnie Maus zu sehen. Bald wird aber auch die zweite Figur zu erkennen sein, kündigt Corinne Ernst an und erklärt gleichzeitig, wie das Labyrinth entsteht. Denn natürlich werden die Irrwege nicht schon beim Säen im Frühjahr ausgespart.

Die Samenmischung für Sonnenblumen, Hanf, Zierkürbisse, Bohnen, Mais und Malve wird erst einmal auf dem ganzen Acker gesät. Die späteren Wege werden mit Kalkfarbe wie auf einem Fußballfeld markiert. Jetzt im Hochsommer müssen die Kalkspuren im Bewuchs wieder gefunden werden. An ihnen entlang werden die Wege freigeschnitten und mit Stroh belegt. Die erste Figur ist inzwischen, wie man von oben sieht, frei gemäht, die zweite folgt in Kürze und dann ist vorgesehen, das Labyrinth am 19. Juli zu öffnen. (ger)

