Eine Ausstellung als Hommage an die Schönheit des Wassers

Die Uttinger Malerin Kathleen Canady stellt ihre Werke im Refugium aus. Wasser ist für sie nicht nur die Quelle allen Lebens.

Von Wasser geht etwas Erfrischendes aus, sogar wenn es nur in Gemälden zu sehen ist – das konnten die Besucher und Besucherinnen der Vernissage im Refugium, dem alten Lagerschuppen in Utting, sogleich beim Betreten des Raumes bemerken. Von allen Seiten, von 13 Wasserbildern der Uttinger Malerin Kathleen Canady, kam Kühle in den Raum. Verstärkt wurde sie durch den punktgenau zum Ausstellungsbeginn einsetzenden Regen.

Am Wasser zu sein, bedeutet für Canady, an einem Kraftort zu sein. Wasser ist für sie nicht nur die Quelle alles Lebens, sondern auch spirituelle Kraftquelle. Und so versteht die Malerin ihre Ausstellung „Flow – Wassermalerei“ als malerische Hommage an die Schönheit des Wassers, an seine Kraft und seine Geheimnisse. Wasser kann Ruhe und Erhabenheit ausstrahlen, als spiegelglatte Oberfläche eines Sees. Es dient Himmel und Sonne als Spiegel und zaubert wunderbare Lichtreflexe, wenn es auf den Meeresstrand flutet. Es kann aber auch als Wildbach in raschem Lauf über Steine den Berg hinab rauschen, sich zu wilden Wellen auftürmen. Farblich greift es seine Umgebung auf, die herrschenden Lichtverhältnisse von zartem Rosa einer Morgenstimmung bis zum drohenden Blauschwarz eines herannahenden Gewitters.

Wie malt man eigentlich Wasser?

„Wasser ist formlos, aber nicht substanzlos, also wie malt man eigentlich Wasser?“ Diese Frage stellte die Kunsthistorikerin Christa Sütterlin, die die Künstlerin seit Jahren begleitet, bei der Vernissage. Das Besondere an den Bildern von Canady sei, dass sie Wasser einfach Wasser sein lasse. Sprich: Nur selten finden sich in ihren Bildern untergeordnete Objekte wie ein Kitesurfer, ein Segelboot oder angrenzende Landschaft, die dem Wasser aber nie die Schau stehlen. Zumeist aber ist das Wasser für sich, wogt, schäumt, strömt, springt oder steht einfach still. Einen besonderen Blick ist der Horizont wert, Sehnsuchtsort, Verlockung, Verschmelzen zwischen Himmel und Wasser und der Farben.

Ihre Ölbilder schuf Canady zwischen 2010 und bis vor Kurzem. Sogar als sich ihr Atelier in der Bahnhofstraße 12 in Utting in eine Baustelle verwandelte, schuf sie noch die letzten Werke. Sie sind Abbilder der Emotionen, die Wasser bei ihr hinterlassen. Als Vorlage benötigt sie weder Fotos noch Skizzen, sondern den emotionalen Zugang zu ihren Erinnerungen. Eines der Bilder hat eine besondere Geschichte, von der Canady erzählte. Es zeigt ein Segelboot mit hohem Mast und flatternden Segeln in einem aufgewühlten grünen Wellenmeer. Einst hatte sie an einem Meeresstrand einen Stein gefunden, der dieses Motiv trug. Immer begleitete er sie seitdem auf ihren Reisen. „Jetzt habe ich mich endlich getraut, dieses Motiv zu malen“, freute sich Canady. Die Geschichte vom Stein, der auf Reise geht, lautet der Titel dieses Gemäldes, das jedoch unverkäuflich ist. Gleich daneben hängt das in kräftigen Blautönen gemalte und mit „Urkraft“ betitelte Bild, das Canadys Empfinden von Wasser wohl am nächsten kommt.

Die Hängung der Gemälde erzielt eine besondere Wirkung

Eine besondere Wirkung erzielte die Hängung der Ölgemälde in Verbindung mit dem maroden Charme des alten Lagerschuppens mit den schweren Holzschiebetoren, dem bröckelnden Putz, den schweren Holzdielenbrettern, den alten Dachziegeln auf den Sparren und den beiden sich gegenüberliegenden Bullaugen-Fenstern. Auch Bürgermeister Florian Hoffmann, der die Ausstellung eröffnete, gefiel insbesondere dieser Kontrast zwischen Raum und Gemälden. Er ermutigte Canady, weiterhin auszustellen und auch ihre Malerkollegen dazu anzuhalten, diesen Raum zu nutzen.

Die Ausstellung ist noch bis zum 30. Juli im Lagerschuppen am Bahnhof in Utting zu sehen. Geöffnet ist sie von Freitag bis Sonntag von 17 bis 20 Uhr.