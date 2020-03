27.03.2020

Das Fest war ein Erfolg

Ehrungen für Probenbesuche

Man habe diese große Herausforderung hervorragend gemeistert, freute sich Robert Mayer, der Vorsitzende des Ascher Musikvereins, bei der Jahresversammlung. So habe man beim Bezirksmusikfest vier Tage erleben können, die wohl kaum zu überbieten seien, meinte er in seinem Rückblick auf die Veranstaltung Ende Mai und Anfang Juni des vergangenen Jahres. Damit habe man nicht nur den Verein, sondern auch die ganze Gemeinde in ein gutes Licht gerückt.

Trotz der hohen Steuerbelastung konnte auch ein erfreulicher Überschuss erzielt werden. Ein Teil davon wurde in schon länger geplante Anschaffungen investiert, wie etwa den Kauf eines Schlagzeugs und neuer Stühle für den Proberaum. Zudem sehe man sich gerade nach kurzen Lederhosen für die Musikertracht der Herren um, berichtete Mayer. Ein Geschenk für zuverlässige Probenbesuche erhielten Stefanie Wiedenmann, Florian Burkart und Josef Burkart.

Mit Anton Gerle verließ leider, so Mayer, eine Institution die Kapelle. Er hatte 62 Jahre und somit schon vor der Vereinsgründung in Asch mit der Trompete musiziert.

Fast alle Vorstandsmitglieder traten bei den Wahlen erneut an. So bleibt Robert Mayer Vorsitzender, sein Stellvertreter ist weiterhin Xaver Wiedenmann.

Schriftführerin Margit Lenggeler wird von Stefan Löffler unterstützt, und die Kasse verwaltet Stefanie Wiedenmann. Für die zweite Kassenwrtin Daniela Hensel rückt Carolin Greiter nach.

In der Jugendversammlung verzichtete Florian Burkart auf sein Amt, neue Jugendbetreuerin ist Magdalena Ostner. (hoe)

