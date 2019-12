28.12.2019

Mit 99 noch dabei

Rückblick auf der Weihnachtsfeier beim Seestaller Herbst

Erneut überaus aktiv war die Gruppe „Seestaller Herbst 60 plus“. Die 65 Mitglieder im kleinsten Fuchstaler Gemeindeteil Seestall trafen sich im abgelaufenen Jahr elf Mal im Trachtenraum zu Kaffee, Kuchen und Unterhaltung. Wie die Vorsitzende Franziska Welz bei der sehr gut besuchten Weihnachtsfeier weiter berichtete, veranstaltete man auch vier Ausflugsfahrten.

Sie führten im Mai in den Bregenzer Wald, im Juli nach Oy-Mittelberg mit einem Besuch bei Primavera und einer Rundfahrt auf dem Forggensee, im September in die Gäubodenstadt Straubing und zuletzt zur Hafenweihnacht in Lindau mit einer Schifffahrt nach Bregenz. Sehr rege betätigte sich auch die Sportgruppe. Sie unternahm an den Donnerstagen 13 Wanderungen und 26 Radtouren. Nur vier Mal gab es Absagen wegen Hitze, Glätte und einer Beerdigung, fügte Welz hinzu.

Um diese vielen Aktivitäten zu organisieren, benötigt der Verein eine Reihe von ehrenamtlichen Helfern. Franziska Welz bedankte sich dafür bei allen Ehrenamtlichen.

Geehrt wurden bei der Weihnachtsfeier die Jubilare mit hohen runden Geburtstagen. Theresia Vogel kann im kommenden Jahr sogar schon ihren 100. Geburtstag feiern.

Hannes Schmidt, der neue Fuchstaler Seniorenbeauftragte, stellte sich vor und versprach, demnächst wieder zu kommen, um für Fragen zur Verfügung zu stehen und mit den Seestallern ins Gespräch zu kommen. Gestaltet wurde der Nachmittag mit den musikalischen Beiträgen von Günther Kraus und Isabella Nehrenheim, den Geschichten von Sieglinde Kratzer und gemeinsam gesungenen Liedern.

Wie immer bei der Weihnachtsfeier wurden zum Abschluss alle Anwesenden vom Verein zu Glühwein, Punsch und Würsten eingeladen. (hoe)

