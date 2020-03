28.03.2020

Naturnahe Gärten

Öffentliche Flächen werden in Oberdießen gestaltet und gepflegt

Sehr gut besucht war die Jahreshauptversammlung des Gartenbauvereins von Unter- und Oberdießen.

Im Oberdießener Pfarrheim wurde Rückschau auf das abgelaufene Jahr gehalten. So hatte man sich unter Regie der Vorsitzenden Eleonore Mühlberg bis in den Herbst hinein jede Woche im „Äpple-Store“ im ehemaligen Gasthaus Goggl getroffen, um gemütlich zusammenzusitzen. Zusätzlich gab es hier den selbst gepressten Apfelsaft und Produkte der Unterdießener Biogärtnerei zu erwerben. Mittlerweile hat die Gemeinde das Gebäude gesperrt, so-dass es im neuen Jahr das Angebot nicht mehr geben wird. Ein besonderes Begrüßungsgeschenk habe man sich im Verein für die neuen Erdenbürger der Gemeinde einfallen lassen, berichtete Mühlberg, sie erhalten ein Vogelhäuschen. Sehr gut angenommen wurde von der Bevölkerung wieder einmal das Apfelgartenfest im September.

In seinem Fachvortrag „Naturnahe Gärten“ führte Hans Streicher zunächst einige Negativbeispiele von Anlagen vor, in denen allein der Rasen und einige Koniferen das Bild bestimmen. Auch müsse der Garten nicht zu einem Auslegeplatz für Baumarktartikel werden. Der Mut, auch einmal etwas stehen zu lassen mache sich dadurch bezahlt, dass viele Nützlinge ihren Platz fänden. Die Versiegelung von Wegen und Einfahrten prangerte der Experte ebenso an und stellte Alternativen vor.

In einem Grußwort bedankte sich Bürgermeister Alexander Enthofer bei den Mitgliedern für die Gestaltung und Pflege öffentlicher Flächen und wünschte ein ertragreiches Gartenjahr. (hoe)

Themen folgen