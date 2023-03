Neuer Verein in Vilgertshofen will Frauen zusammenbringen

Der Katholische Frauenbund in Vilgertshofen hat sich aufgelöst. Ein neuer Verein soll als Ersatz dienen. Die Vorsitzende erklärt, was geplant ist.

Aus dem Katholischen Frauenbund in Vilgertshofen sind in den vergangenen Jahren vermehrt Mitglieder ausgetreten. Schließlich entschied der Vorstand, den Verein aufzulösen. Hildegard Arnold, früher Vorstandsmitglied, nennt als Gründe für diesen Schritt den zu hohen Jahresbeitrag von 30 Euro sowie den Rückgang an Interesse für kirchliche Institutionen. "Junge Frauen wollen das nicht mehr", sagt die 56-Jährige. Nun geht es mit einem neuen Angebot in anderer Form weiter.

Bei der Gründungsversammlung im Bürgerhaus wurden die Pläne vorgestellt. Insgesamt 57 Frauen aller Altersgruppen waren vor Ort. Bürgermeister Dr. Albert Thurner fungierte dabei als Wahlleiter. Hildegard Arnold ist Vorsitzende. Hauptberuflich ist sie Landwirtin und betreibt gemeinsam mit ihrem Mann seit 34 Jahren einen Milchviehbetrieb mit 50 Kühen in Stadl. Ihre Stellvertreterin ist Gitti Schneider, Kassenwartin Maria Schmid und Schriftführerin Daniela Happach. Als Beisitzerinnen wurden Irmgard Herdlitschka, Elisabeth Harrer, Helga Drews, Petra Lindner, Tanja Göbel und Annette Schwarwalder gewählt.

Neuer Vilgertshofer Verein plant monatliche Treffen

Der Leitsatz des Vereins ist: "Fünf Ortsteile ziehen an einem Strang" schlägt sich im Logo des Vereins nieder. Die fünf Blätter symbolisieren den Zusammenschluss von Vilgertshofen, Stadl, Pflugdorf, Issing und Mundraching. Laut Arnold seien aber alle Frauen aus dem Umkreis willkommen. Viele Mitglieder des ehemaligen Katholischen Frauenbunds sind auch im Frauenkreis wieder dabei. Aktivitäten von damals werden fortgesetzt. Darunter fallen beispielsweise der Kaffee- und Kuchenverkauf auf dem Gemeindefest, der Adventbasar oder die Adventfeier. Außerdem soll mindestens einmal im Jahr ein Ausflug stattfinden. Auch Vorträge zu aktuellen Themen sollen organisiert werden. Ab April sind regelmäßige Treffen geplant – jeweils am ersten Montag des Monats. Der erste Termin für den "Frauentreff" steht schon fest: am Montag, 3. April, ab 14 Uhr in einem hierfür angemieteten Raum in der alten Schule in Pflugdorf. Es gibt Kaffee und Kuchen. Der Raum wurde erst kürzlich renoviert und hat eine eigene Küche.

"Es ist kunterbunt", meint Hildegard Arnold. Jedes Belangen, jeder Wunsch und jede Idee werde ernst genommen. Ihr Wunsch sei, dass Leben in den Frauenkreis kommt. Es soll ein Ort der Gemeinschaft sein, in dem sich Frauen wohlfühlen, soziale Kontakte knüpfen und Netzwerke bilden. Gemeinsam wegfahren, Informationen austauschen, zusammen kochen und Spiele spielen. "Wer sich angesprochen fühlt, kann gerne jederzeit dazu kommen", betont Hildegard Arnold. Dafür muss nur ein Mitgliedsantrag ausgefüllt werden. Der Jahresbeitrag beträgt 15 Euro. Damit werden Unkosten wie Heizungskosten und Miete des Gemeinderaums bezahlt. Falls es zu Überschüssen kommt, werden diese für den sozialen Zweck gespendet. "Was wir erzielen, wollen wir immer weitergeben", so Arnold. Am Sonntag, 21. Mai, organisiert der Frauenkreis mit den Fingerhaklern einen Tag der offenen Tür in der alten Schule in Pflugdorf.

Lesen Sie dazu auch