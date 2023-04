Zum Zehnjährigen ist der Kultur-Stadl kein bisschen leise

Plus Mit klassischer Musik und Jazz feiert der Veranstaltungsort in Stadl das erste runde Jubiläum. Dieses Wochenende verlange nach einer Wiederholung, ist sich das Publikum sicher.

Zehn Jahre und kein bisschen leise: Dies gilt für das runde Jubiläum vom Kultur-Stadl. Am Wochenende wurde mit gleich mehreren Konzerten gefeiert: zweimal mit klassischer Musik und am Samstagabend mit Jazz, der Spezialität von Musikmanager Notker Zikeli, der sogar ein eigenes Sextett zusammenstellte.

Draußen war es feuchtkalt, doch im namengebenden Stadl sorgten der Holzofen und rund 75 Gäste für ordentlich Wärme. Richtig "hot" wurde es dann durch den brühfrischen Jazz, den der Hausherr mit seinen fünf Mitstreitern servierte. Und "frisch" stimmte zweifach, denn – neben dem Servieren von seltenen Kompositionen rund um 1970 – hatte sich eine Formation gefunden, die erstmals zusammenspielte.