Zeit für eine Bilanz zum 400-jährigen Bestehen der Passion

Die Spielzeit der Jubiläumspassion in Waal ist beendet. Regisseur Manfred Dempf sagt, ihm sei das Theaterstück „entglitten“ – auf positivste Art und Weise.

Die Jubiläumspassion in Waal ist schon wieder Vergangenheit. Zeit für die Verantwortlichen, einen Blick auf die zurückliegenden Monate zu werfen.

Rund 8300 Zuschauer sind in diesem Jahr zwischen Mai und Oktober nach Waal gepilgert, um die Passionsspiele hautnah mitzuerleben. Das berichtete Michael Daigeler, Erster Vorsitzender der Passionsspielgemeinschaft, bei einer Abschlusspressekonferenz im Waaler Theater. Zudem sei mit einer 72-prozentigen Besucher-Auslastung die ursprüngliche Kalkulation übertroffen worden, was für die Qualität des Stücks „Für wen haltet ihr mich?“ aus der Feder von Manfred Dempf spreche, sagte Daigeler. Besonders bemerkenswert, da der Bronnener Ende 2022 recht kurzfristig als Regisseur eingesprungen ist. Der langjährige Spielleiter Florian Werner war aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen. Innerhalb weniger Monate musste ein komplett neues Stück auf die Bühne. Eine große Aufgabe für Dempf, ging es doch um die Jubiläumsinszenierung zum 400-jährigen Bestehen der Passion.

Regisseur der Passionsspiele: "So etwas habe ich noch nicht erlebt.“

Bereits seit 37 Jahren produziere er Kunst, sagte der Autor. „Aber so etwas wie in den letzten Monaten habe ich noch nicht erlebt.“ Das Stück sei ihm auf positivste Art und Weise entglitten, habe eine „richtige Eigendynamik entwickelt“. Es sei deutlich zu spüren gewesen, dass sich der Heilige Geist im Saal breit gemacht habe.

Foto: Kathrin Elsner

Ebenso Benedikt Hornung, der den Jesus spielte. Er zeigte sich dankbar für das tolle Miteinander der rund 200 Akteure. Selbst im Privaten ließ ihn das Theaterspiel nicht ganz los. Immer wieder erkannten ihn Kinder im Dorf als „Jesus“, berichtete Hornung schmunzelnd. Ein Satz aus dem Bühnenskript habe es gar in den alltäglichen Sprachgebrauch des ein oder anderen Waalers geschafft: „Hast du dich auch schon aus dem Bett bequemt?“

Bei Hauptdarstellerin Julia Fischer hat die Zeit ebenfalls Spuren hinterlassen. Kürzlich verletzte sie sich am Fußgelenk. Die Abschlussvorstellungen will sie sich dennoch nicht nehmen lassen, sie stand zuletzt mit Krücken auf der Bühne. Sie sprach von einer „sehr große Ehre“ und freute sich, dass in der diesjährigen Inszenierung „die Frauenrollen zur Geltung kommen“.

Schirmherr und musikalischer Leiter finden viel Lob für die Jubiläumspassion

Auch Schirmherr der Spiele, Staatsminister a.D. Thomas Goppel, fand lobende Worte. Dass auch Kinder Freude an den Aufführungen gefunden haben, zeige, dass die Passion den „richtigen Ton“ getroffen habe. Einziger Kritikpunkt: das Geländer an den oberen Rängen im Theatersaal. Dieses bedürfe einer Überarbeitung, „damit keiner herunterfällt“.

Laut musikalischem Leiter Dietmar Ledel sei es bei der Neuinszenierung heuer darum gegangen, „Stücke aus vier Jahrhunderten so aufzusetzen, dass für jeden etwas dabei ist“. Und dass man auf einem guten Weg ist, habe er bereits beim musikalischen Auftakt – dem Passionskonzert in der Pfarrkirche St. Anna im April – gemerkt. Die Kompositionen kamen gut an. Da wusste Ledel: „Das funktioniert.“ 65 Musiker haben bei den Aufführungen mitgewirkt. Und der Dirigent plant bereits ins neue Jahr. Zwei bis drei Veranstaltungen in Waal seien angedacht, etwa ein Kirchen-Konzert im Frühsommer.

Die Spielzeit der Jubiläumspassion ist nun beendet. Innerhalb der nächsten zehn Jahre wird es wieder eine Passion geben, wie es das Gelübde von den Waalern erfordert. Der Vereinsvorsitzende Michael Daigeler kündigte an, dass dazwischen kleinere Theaterstücke oder auch eine größere Produktion stehen werden. Doch das werde eine Mitgliederversammlung im neuen Jahr ganz demokratisch entscheiden.