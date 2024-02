Walleshauser Feuerwehr feiert ihr 150-jähriges Bestehen

Bei der Jahresversammlung blickt die Feuerwehr Walleshausen nicht nur auf 2023 zurück. Im Juni steht auch ein großes Fest an.

Bei der Feuerwehr in Walleshausen gibt es heuer ein großes Fest. Die Feuerwehr feiert vom 14. bis 16. Juni ihr 150-jähriges Bestehen. Am Freitag soll es eine Blaulichtparty, am Samstag einen Bayerischen Abend und am Sonntag Gottesdienst, Ansprachen und Mittagessen geben und bei Kaffee und Kuchen soll das Jubiläum ausklingen, kündigte Vorstand Martin Lichtenstern bei der Jahreshauptversammlung an.

Im Jahr des 150-jährigen Bestehens gab es in der Versammlung Beförderungen und Ehrungen, die Bürgermeister Robert Sedlmayr vornahm. Zum Oberlöschmeister wurde Michael Huber befördert. Bei den Ehrungen ging die Anerkennung für 20 Jahre Dienst an Philipp Lesser, Michael Ben-Amar und Ralf Hofmann. Eine besondere Ehrung gab es für den ehemaligen Kommandanten Egon Grandl für 40 Jahre aktiven Dienst. Das Ehrenzeichen wird in einer separaten Veranstaltung durch Landrat Thomas Eichinger verliehen.

First-Responder-Einheit trägt viel zur Einsatzstatistik in Walleshausen bei

Die aktive Mannschaft mit ihrem neuen Kommandanten Robert Widmann besteht aus vier Frauen und 42 Männern. Im vergangenen Jahr gab es auch sehr viel zu tun in der aktiven Mannschaft. So wurden 2909 ehrenamtliche Stunden geleistet, darunter 1090 Einsatzstunden. Zu den Einsatzstunden gehören auch die 226 Einsätze des First Responder. Weiter waren sechs Brandeinsätze, 31 Technische Hilfeleistungen sowie Sicherheitswachen und Verkehrsabsicherungen zu verzeichnen.

In den Übungen wurde 1451 Stunden geleistet und die restlichen 368 Stunden waren Arbeitsstunden rund um die Feuerwehr, so Lichtenstern.

Auch der Feuerwehrverein mit 231 Mitgliedern, acht mehr als im Vorjahr, blickte auf ein gut verlaufenes Vereinsjahr zurück.

Jugendwart Michael Huber berichtete zum aktuellen Ausbildungsstand der neun Jugendlichen in der Ausbildung. Besonders wurde in der Versammlung erwähnt, dass zwei Jugendliche den First-Responder-Kurs absolvieren.

Das Feuerwehrhaus in Walleshausen erhält eine Photovoltaikanlage

Bürgermeister Sedlmayr lobte den Einsatz der First-Responder-Einheit und dankte auch der Alpha-Rettung, woher das Einsatzfahrzeug stammt, für die erfolgreich durchgeführten First-Responder-Kurse. Sedlmayr teilte den Anwesenden mit, dass der Auftrag für eine Photovoltaikanlage samt Speicher für das Feuerwehrhaus in Walleshausen vergeben worden ist. Den lobenden Worten des Bürgermeisters schloss sich auch Kreisbrandinspektor Stefan Zander an.