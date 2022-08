Feuerwehr: Das neue Mehrzweckgebäude in Weil wird teurer

Plus Die Gemeinde Weil plant ein Bauwerk, in dem neben Vereinen und Feuerwehr auch andere Institutionen untergebracht werden sollen. Warum das Vorhaben nach aktuellem Stand 1,6 Millionen Euro mehr kosten wird.

Am Mitterweg/Ecke Hochstraße will die Gemeinde Weil ein Gebäude zur Mehrfachnutzung bauen, das von verschiedenen Institutionen, wie Feuerwehr, Vereinen und Gemeinde genutzt werden soll (LT berichtete). Projektleiterin Stephanie Legler und Architekt Benjamin Michel haben den aktuellen Planungsstand und die aktuelle Kostenberechnung vorgestellt.