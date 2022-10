Delo stellt seine Geschäftsführung neu auf

Die Firma Delo hat zwei neue Geschäftsführer. Robert Saller hört aus persönlichen Gründen auf, bleibt dem Unternehmen jedoch erhalten.

Zum 1. Oktober wurden Dr. Karl Bitzer und Christian Walther zu Geschäftsführern von Delo bestellt, wie das Unternehmen in einer Pressemeldung mitteilt. Beide sind bereits Prokuristen und seit Langem Teil der Unternehmensleitung. Robert Saller legt die Geschäftsführung aus persönlichen Gründen nieder, bleibt dem Unternehmen jedoch als Prokurist erhalten. Die beiden Gesellschafter Sabine Herold und Dr.-Ing. Wolf Herold bleiben Teil der Geschäftsführung.

Aus den eigenen Reihen besetzt

„Die Unternehmensführung aus den eigenen Reihen zu rekrutieren, ist ein Schlüssel für unseren langfristigen Erfolg als schnell wachsendes Familienunternehmen“, sagt Sabine Herold, Geschäftsführende Gesellschafterin von Delo. „So sehr wir die Entscheidung von Herrn Saller bedauern, so sehr freuen wir uns, dass mit Dr. Karl Bitzer und Christian Walther zwei so erfahrene und geschätzte Kollegen die Nachfolge übernehmen.“

Dr. rer. nat. Karl Bitzer studierte Physik und promovierte im Bereich Halbleiterphysik in Ulm sowie an der Columbia University. Nach mehreren Jahren im Produktmanagement und Business Development bei Siemens wechselte er 2008 in das Produktmanagement von Delo. Seit 2016 verantwortet Bitzer diesen Bereich als Gesamtleiter. Als Geschäftsführer verantwortet er zukünftig die Bereiche Strategie, Produktmanagement, Business Development und IT.

Christian Walther trat nach seinem Studium der Physikalischen Technik und Stationen bei Rheometric Scientific und Malvern Instruments im Jahr 2000 als Vertriebsleiter Deutschland bei Delo ein. Seit 2015 verantwortet er die Bereiche Produktion, Logistik und Qualitätsmanagement. 2020 übernahm er zusätzlich die Ressorts Einkauf und Werktechnik. (AZ)

