Windach

vor 2 Min.

Wird der Hochwasserschutz am Mühlbach in Windach nicht beachtet?

Plus Ein Experte stellt im Windacher Gemeinderat seine Analyse zu den Plänen für den Mühlbach vor. Er übt Kritik am Wasserwirtschaftsamt. Wie es weitergeht.

Von Nicole Burk

Bereits in der vorletzten Sitzung des Windacher Gemeinderats sollten Einwendungen und Anregungen zur Umgestaltung des oberen Mühlbachs besprochen werden. Dies erwies sich aber für die Gemeinderatsmitglieder aufgrund des enormen Umfangs – es gingen 62 Anhänge ein – in der nur kurzen Vorbereitungszeit als nahezu unmöglich. In der jüngsten Sitzung informierte Andreas Ringler vom Ingenieurbüro für Wasserbau aus Landsberg über seine Einschätzung zu den geplanten Maßnahmen des Wasserwirtschaftsamts Weilheim und erörterte den Sachstand, um mögliche Einwände vorzubringen.

