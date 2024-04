Bei Winkl fängt ein Agrar-Dreirad Feuer

Das landwirtschaftliche Fahrzeug wird bei dem Brand schwer beschädigt. Der Fahrer kann die Maschine verlassen.

Am späten Montagabend musste die Feuerwehr ein Agrar-Dreirad löschen, dass in der Hattenhofener Straße in Winkl in Brand geraten war. An dem Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.

Während des Betriebs des Agrar-Dreirades, einer großen landwirtschaftlichen Maschine, bemerkte der Fahrer eine Rauchentwicklung in der Fahrerkabine. Der 57-Jährige aus Egling konnte die Maschine verlassen und die Feuerwehr alarmieren. Diese löschte den vermutlich durch einen technischen Defekt entstanden Brand. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. (AZ)

