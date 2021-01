vor 17 Min.

Buchdorferin leistet vollen Einsatz für den Tierschutz

Martina Feldmann aus Buchdorf kümmert sich mit ihrer Initiative Glückspfoten um streunende Tiere in der Region. Weit über 100 Katzen wurden 2020 vermittelt. Dabei fing für die 37-Jährige einst mit einer Hündin in Ungarn alles an

Von Cathrin Gros

Kleine Fellknäuel mit großen Augen schauen einen von den Fotos an. Katzenbabys, häufig nur wenige Wochen alt. Eingewickelt in Handtücher, kuschelnd mit anderen Kätzchen oder zum Schlafen zusammengerollt. Dazwischen Bilder von Katzenfutter, Spielzeug, Medikamenten. Und Bilder von kranken Tieren, für die man gute Nerven braucht. Über 1000 davon zeigt die Facebook-Seite der Tierhilfe Glückspfoten. Die Initiative kümmert sich um wilde Tiere in der Region, vorwiegend streunende Katzen. „Wenn jemand anruft, dann rücken wir aus. Egal, ob es Sonntag ist oder 10 Uhr nachts“, erklärt Martina Feldmann. Die Buchdorferin steckt hinter den Glückspfoten. Gemeinsam mit Corina Heuberger aus Gunzenheim stemmt sie einen großen Teil der Arbeit. Mehrere Helfer unterstützen die beiden.

„Es gibt sehr viele streunende Katzen bei uns, nur weiß das kaum jemand“, erklärt Feldmann. Das Problem: „Frei lebende Katzen stammen ursprünglich von domestizierten Hauskatzen ab – es sind also keine Wildtiere, die sich ausreichend selbst versorgen können“, so der Deutsche Tierschutzbund. Viele seien krank, unterernährt oder verletzt. 2020 war es schon früh im Jahr länger warm. „Dann machen Katzen mehr Babys“, erklärt Feldmann.

Ein großer Teil ihres Engagements ist es, ein Zuhause für diese Katzenbabys zu finden. Häufig machen Anwohner, die Jungtiere finden, sie darauf aufmerksam. Feldmann und ihre Helfer fahren dann hin und beobachten erst einmal. Per Kamera prüfen sie, ob das Muttertier noch vorbeikommt, um die Jungtiere zu versorgen.

Bei Martina Feldmann und ihrer Familie wohnen die Katzen in einem selbst gebauten, 20 Quadratmeter großen Katzenhaus.

Mutter kann ihre Jungen unter Obhut aufziehen

Ist das der Fall, werden alle zusammen eingepackt und mitgenommen. In der Obhut der Tierschützer kann die Mutter ihre Jungtiere aufziehen. Anschließend wird sie kastriert. Ist die Mutter nicht mehr auffindbar, übernehmen Feldmann und ihre Mitstreiterin Corina Heuberger diese Rolle. Mit Flaschen und Spritzen ziehen sie die Kleinen groß, zwölf Stück allein in diesem Jahr.

Angefangen hat alles im Jahr 2012. Bei Facebook sieht Martina Feldmann durch Zufall eine Hündin. „Die hat’s dann sein müssen“, sagt sie. Feldmann fährt in den Osten Ungarns, um sie abzuholen, in die Tötungsstation Tiszafüred – einer von vielen Plätzen in Ungarn und Rumänien, an denen Straßenhunde gesammelt und nach kurzer Zeit getötet werden, weil es einfach zu viele gibt. „Das war so schlimm für mich, dass ich danach zwei Wochen krank war“, sagt Feldmann. Sie schließt sich dem Tierschutz-Verein Horizont Ungarn an, der sich vor Ort für das Tierwohl einsetzt.

Martina Feldmann aus Buchdorf und Corina Heuberger aus Gunzenheim sind die Initiatorinnen der Glückspfoten.

Bald wurden keine Tiere mehr aktiv getötet

Schon kurz nach der Gründung werden in Tiszafüred keine Tiere mehr aktiv getötet. Regelmäßig fahren die Mitglieder des Vereins nach Ungarn, das Auto voll Futter, Hundekörbchen und anderen Spenden. Auch Feldmann ist regelmäßig dabei, kümmert sich ansonsten um Bürokratisches. „Irgendwann fing es an mit Katzen“, sagt Feldmann. Und seitdem wurde es immer mehr.

Anfangs wohnten die Katzen bei Feldmann, ihrem Mann und ihren vier Kindern im Haus. Als es dort zu eng wurde, baute die Familie den kleinen Tigern ein eigenes: 20 Quadratmeter, massiv gemauert. Ein Katzenhaus, in dem etwa zehn Tiere bequem Platz haben. Und ein geschütztes Zuhause, bis sich ein neues gefunden hat. „Oft dauert es Wochen, bis man die Katzen vermitteln kann“, erklärt Feldmann. Neuzugänge verbringen zunächst zwei Wochen in einem Quarantäne-Zimmer, das nach wie vor im Haus der Familie ist.

Manche Tiere sind erst scheu

Bei Corina Heuberger in Gunzenheim gibt es ein Katzenzimmer mit ähnlicher Kapazität. Manche Tiere sind scheu und müssen sich erst an Menschen gewöhnen. Sie spucken, fauchen oder kratzen. Feldmann verbringt dann viel Zeit bei ihnen. Sie setzt sich zu den Katzen, zum Beispiel mit einem Buch. „Irgendwann kommen die dann von ganz alleine“, sagt sie. „Man muss nur Geduld haben.“

Die Vermittlung läuft über Mundpropaganda und Facebook, die Menschen kämen mittlerweile praktisch „von überallher“. Die Mamas-auf-Zeit prüfen genau, an wen sie ihre Schützlinge abgeben. „Da bin ich ganz pingelig“, sagt Feldmann. Einmal hatte sie Katzenjunge mit weißem Fell, eine Seltenheit. Mehrere Interessenten wollten die Katzen zur Zucht. Für Feldmann keine Option: „Das ist ja nicht der Sinn der Sache.“ Wenn es nicht passt, sagt sie das ehrlich. Die meisten hätten dafür Verständnis.

Jedes Tier liegt ihr am Herzen

Man merkt, wie sehr Feldmann jedes einzelne Tier am Herzen liegt. Alle Katzen bekommen direkt am ersten Tag einen Namen. 119 Katzen hat die Tierhilfe Glückspfoten im gerade zu Ende gegangenen Jahr vermittelt. Ob ihr da nicht irgendwann die Ideen ausgehen? „Doch“, lacht sie, „deshalb haben manche etwas komische Namen.“ Auch nach der Vermittlung hält sie Kontakt. Oft bekommt sie von den neuen Besitzern Fotos geschickt. Und sie führt genau Buch, klassisch mit Stift und Papier. Wenn der Zeitpunkt zum Kastrieren kommt, erinnert Feldmann die neuen Besitzer. „Man hängt an den Katzen – es ist mir sehr wichtig, dass dann alles passt.“

Ob Hauskatze oder Streuner: Eine Kastration ist wichtig, um die Population an wilden Tieren zu reduzieren. In vielen Gemeinden ist das sogar vorgeschrieben, eine Übersicht stellt der Deutsche Tierschutzbund auf seiner Website zur Verfügung. In Bayern gilt die Kastrationspflicht nur in zwei Gebieten, keines davon liegt im Landkreis Donau-Ries.

Beide Frauen laufen ganze Dörfer ab

Die Tierhilfe Glückspfoten sammelt deshalb auch erwachsene Streuner ohne Junge ein. Dass es wilde Tiere sind, erkennt man häufig schon daran, dass sie scheu sind. Chip oder Tattoo fehlen. „Die meisten unkastrierten Katzen gehören niemandem“, weiß Feldmann. Häufig laufen die beiden Frauen aber auch ganze Dörfer ab und fragen sich durch. „Die kommt zum Fressen, aber gehört uns nicht“, ist ein Satz, der häufig fällt. Zumindest heißt das, dass die Katzen nach der Kastration zurückgebracht werden können und dort versorgt werden.

Wenn Katzen oder Hunde, die ein Zuhause haben, weglaufen, helfen Feldmann und Heuberger ebenfalls. Bei einer Erstberatung erfahren Tierhalter, was sie tun können. Zum Beispiel eine Wurstwasser-Spur vom Ort, an dem das Tier verloren ging, bis nach Hause ziehen. Was klingt wie ein Witz, bringe in 60 Prozent aller Fälle tatsächlich Hunde und Katzen zurück zu ihren Besitzern, schätzt Feldmann. Hilft das nicht, bleibt noch die Installation einer Futterstelle mit Lebendfalle und Kamera.

Der Service ist kostenlos

Die filmt, wenn sich vor ihrer Linse etwas bewegt, und überträgt das Bild direkt aufs Smartphone. Wenn ein Tier in der Falle sitzt, weiß Feldmann sofort Bescheid und kann hinfahren. „Bevor wir die Kamera hatten, haben wir Stunden draußen verbracht und die Fallen beobachtet“, sagt die 37-Jährige. Denn die Tiere möchte sie nicht lange alleine da drin lassen.

Dieser Service ist für Tierhalter kostenlos, die Tierhilfe Glückspfoten arbeitet ehrenamtlich. Nur etwa zwei von zehn bedanken sich mit einer Spende. „Das ist mir nicht wichtig“, sagt Feldmann und fügt hinzu: „Für mich ist wichtig, dass das Tier dann wieder bei seinem Besitzer ist.“

Nicht nur für Katzen setzt sich die Initiative ein, sondern auch für alle anderen Tiere. Vor einigen Wochen zum Beispiel melden sich Anwohner aus Asbach-Bäumenheim. Auf einem kleinen Teich seien zwei Schwäne und würden diesen nicht verlassen. Feldmann und ihre Truppe rücken aus und fangen die Schwäne ein.

Sie stellen fest, dass deren Flügel nicht ausgebildet sind. Deshalb können die Tiere auch nicht fliegen. Sie seien bereits sehr abgemagert gewesen und hätten in freier Wildbahn wohl keine Chance gehabt. „Die hätte irgendwann der Fuchs geholt“, sagt die Tierschützerin. Im Tierheim in Hamlar haben die Schwäne mit Handicap ein Zuhause gefunden.

Mittlerweile sind die Glückspfoten auch über die Region hinaus bekannt. Oft rufen Leute von weiter weg an, zum Beispiel aus der Oberpfalz. Feldmann versucht dann, mit dem örtlichem Tierschutzverein Kontakt aufzunehmen. Wenn sich niemand zuständig fühlt, komme es schon auch mal vor, dass sie und ihre Mitstreiter den Weg auf sich nehmen. Feldmann sagt: „Ich hab mich schon mein Leben lang um Tiere gekümmert. Da kann ich schlecht Nein sagen.“

Rechtlich ist die Tierhilfe Glückspfoten an den Tierschutz-Verein Horizont Ungarn gekoppelt. Sie finanziert sich aus Geld- und Sachspenden. Die jungen Katzen werden geimpft und entwurmt abgegeben. Daher fällt eine Schutzgebühr an, um einen Teil der Kosten zu decken. Vieles bezahlen Martina Feldmann und Corina Heuberger aber aus der eigenen Tasche. Und nicht nur das investieren sie, sondern auch viel Zeit.

„Ab und zu fragt man sich schon, wieso man das eigentlich macht“, gibt Feldmann zu. Derzeit bildet sie sich zusätzlich weiter – gemeinsam mit Heuberger macht sie einen Sachkundenachweis für Katzen. Nach einer kurzen Denkpause fügt sie hinzu: „Wenn Katzen, die in ganz schlimmem Zustand zu mir kommen, nach ein paar Wochen gesund sind, miauen und rumspringen, ist alles vergessen. Das ist für mich die größte Belohnung.“

Wer den Verein mit Sach- oder Geldspenden unterstützen möchte, findet mehr Informationen im Internet unter https://www.tsv-horizont-ungarn.de/

Lesen Sie dazu auch:

Katze steckt nahe Harburg stundenlang in einer Klappfalle

Tierheim: Virus verschärft die finanzielle Lage





Themen folgen