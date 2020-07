vor 50 Min.

Abwechslungsreicher Rundweg Pfaffenhalde Bad Grönenbach

Plus Im ersten Teil unserer Wanderserie im Unterallgäu geht es nach Bad Grönenbach. Auf dem kurzweiligen Weg gibt es für Eltern und Kinder viel zu entdecken.

Von Stefanie Vögele

Familie Vögele, bestehend aus den Eltern Stefanie und Robert sowie den Kindern Jakob (7) und Anna (3), sind große Unterallgäu-Fans und testen derzeit verschiedene Familien-Wanderungen. In unserer Wanderserie verraten sie ihre Lieblingstouren. Heute: Rundweg Pfaffenhalde Bad Grönenbach

Ziegen und Schafe, Infotafeln über Bäume und Waldbewohner, Ferngläser, ein Hörtrichter, eine tolle Aussicht auf das Hohe Schloss und jede Menge Möglichkeiten, den Ausflug zu erweitern: Auf dem Rundweg um die Pfaffenhalde in Bad Grönenbach ist Abwechslung für die ganze Familie garantiert.

Die Wanderung ist relativ kurz und auch für Kinder sehr abwechslungsreich. Die Strecke ist weitgehend eben, es gibt allerdings drei kürzere Steilstücke, an denen man mit Kinder- oder Bollerwagen ein wenig kämpfen muss. Ansonsten sind die Wege aber gut befahrbar. Der Rundweg ist auch jetzt im Sommer sehr zu empfehlen, weil weite Teile davon am oder im Wald liegen.

Ein steilerer Anstieg kommt am Ende der Rundtour bei Bad Grönenbach

Am Ende der Tour kommt zum Endspurt noch ein steilerer Anstieg – zum Glück sorgt dort immer, wenn der Jammer zu groß wird, alle paar Meter wieder eine Infostele des kreuzenden Bienenlehrpfads für eine Pause und Ablenkung…

Und wem das noch nicht reicht, der hat in Bad Grönenbach viele Möglichkeiten, aus der kurzen Tour einen ganztägigen Ausflug zu machen: im Kneipp-Aktiv-Park kann man Balance und Geschicklichkeit trainieren, im Unterallgäuer Kreislehrgarten am Hohen Schloss in einer der beiden „lebenden Lauben“ Brotzeit machen oder sich im Freibad abkühlen - ganz abgesehen von den anderen Wanderwegen im und um den Kneippkurort.

Länge 2,5 km

2,5 km Dauer 1,5 bis 2 Stunden

1,5 bis 2 Stunden Schatten 4 von 5 Punkten

4 von 5 Punkten Spaßfaktor 4 von 5 Punkten

4 von 5 Punkten Aussicht 4 von 4 Punkten

4 von 4 Punkten Schwierigkeitsgrad leicht bis mittel

leicht bis mittel Kinderwagentauglichkeit mit Geländereifen gut befahrbar, allerdings drei unebene Steilstücke

mit Geländereifen gut befahrbar, allerdings drei unebene Steilstücke Besonders gut gefällt uns an dieser Tour, dass … sie so abwechslungsreich ist und dort mehrere Ferngläser stehen.

sie so abwechslungsreich ist und dort mehrere Ferngläser stehen. Extra-Tipp Im Sommer unbedingt Badesachen ins Auto packen und nach der Tour einen Abstecher ins tolle Naturfreibad Bad Clevers in Bad Grönenbach machen.

Sie kennen auch eine Tour im Unterallgäu, die unsere Tourtester einmal nachwandern sollen? Dann her damit! Schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion@mindelheimer-zeitung.de, Stichwort „Wanderserie“ und geben Sie für etwaige Rückfragen am besten auch Ihre Telefonnummer mit an. Wichtig ist nur, dass die Tour ausschließlich auf öffentlichen Wegen verläuft.

