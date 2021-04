Bauplätze für Familien sind noch zu haben

Wiedergeltingen sucht geeignete Bewerber

Mit dem Ansiedelungs- bzw. Familienmodell will die Gemeinde Wiedergeltingen jungen Familien ein dauerhaftes und auf die jeweiligen Familienbedürfnisse abgestimmtes Wohnen in der Gemeinde ermöglichen. Daneben soll das Modell auch den Zuzug junger Familien und deren Eigentumsbildung fördern.

Die Ausschreibung läuft, doch „erreichen uns leider täglich auch Bewerbungen für Bauplätze, die die geforderte Punktzahl nicht erreichen“, so Bürgermeister Norbert Führer. Wer sich für einen der Bauplätze in Wiedergeltingen interessiert, kann sich die Bewerbungsunterlagen auf der Homepage der Gemeinde herunterladen. Wer jedoch die Mindestpunktzahl von 95 nicht erreicht, kann nicht in das Vergabeverfahren aufgenommen werden. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Mai.

Wie berichtet, hat der Gemeinderat Wiedergeltingen beschlossen, zur „Sicherung, Erhaltung und Weiterentwicklung einer ausgewogenen Bevölkerungsstruktur, insbesondere zur Sicherstellung eines ausreichenden Wohnangebots für die örtliche Bevölkerung, weitere der Gemeinde Wiedergeltingen zur Verfügung stehenden Grundstücke zu vergeben.“ (mz)

wiedergeltingen.de