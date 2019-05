00:33 Uhr

Betreutes Wohnen statt Hotel

So sieht die neue Senioren-Residenz an der Hermann-Aust-Straße von Süden aus.

Das „Irmgard“ ist Geschichte. An der Stelle eröffnet nun eine Senioren-Residenz samt Tagespflege

Von Helmut Bader

Was schon über einige Zeit als Baustelle in der Hermann-Aust-Straße zu sehen war und auch mehrmals den Bauausschuss der Stadt beschäftigt hat, ist jetzt zu einem anscheinend guten Abschluss gekommen. An Stelle des früheren Kurhotels Irmgard entstand nun die Senioren-Residenz „Sympathia Betreutes Wohnen“, die ab dem 15. Mai bezogen werden soll. Entstanden sind 30 Appartements in unterschiedlichen Größen von 18 bis hin zu über 105 Quadratemtern. Diese können gemietet oder gekauft werden. Betrieben wird das Objekt von der Betreuungsgesellschaft „Sympathia“, die mehrere solcher Objekte in Deutschland leitet.

Wie Geschäftsführer Andreas Rau und Bezirksleiterin Fäller erläuterten, wird betreutes Wohnen mit Dienstleistungen bis hin zur Pflege, aber auch mit entsprechenden Serviceleistungen wie Kosmetik, Café oder Kapelle angeboten. Mit integriert sind eine Tagespflege mit 20 Plätzen und vier ambulante Behinderungsplätze.

Für den Landkreis war Stellvertretende Landrätin Marlene Preißinger zur Eröffnung gekommen. In ihrem Grußwort betonte sie die Wichtigkeit solcher Einrichtungen auch für den Kreis und wünschte den Betreibern, dass sie sich hier wohl fühlten. Bad Wörishofens Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel von der Kneippstadt freute sich, dass die Stadt mit der Residenz wieder „etwas Schönes“ bekommen habe und dass diese gut zur Stadt passe. Er erinnerte an die menschlichen Werte, die in dem Objekt und in der Pflege hochgehalten werden sollten. Er erinnerte auch gleich daran, dass in der Pflege die Prinzipien von Pfarrer Kneipp, wie etwa die Herzlichkeit Anwendung finden sollten. Geklärt werden konnte im Vorfeld wohl auch zur Zufriedenheit aller Beteiligten der Bereich der Außenanlagen mit der Tiefgarage und den Stellplätzen. Diese waren zuvor mehrfach Thema in den Bauausschusssitzungen gewesen.

Themen Folgen