Buchloe

vor 20 Min.

Deutliches Signal für das Wertachtal

Plus Grundsteinlegung für die neue Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe in Buchloe. Der Klinikverbund Ostallgäu-Kaufbeuren investiert 5,2 Millionen Euro.

Von Karin Hehl

Das Erdgeschoss ist bereits gut zu erkennen. Die Betonfundamente sind gegossen und Kräne heben Verschalungstafeln an die vorgesehenen Stellen. Am Montag fand die offizielle Grundsteinlegung zum Neubau der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe in Buchloe statt. Das Gebäude entsteht auf der Nordseite des Krankenhauses St. Josef.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .