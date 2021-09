Die virtuelle Welt der Landwirtschaft

Beim neunten Spieltag der Landwirtschaftssimulator-Saison kommt die Elite aus ganz Deutschland an die Wertach. Spannende Duelle zwischen digitalen Feldern und Lagerhallen.

Auf den Bildschirmen wuseln Traktoren, Mähdrescher und Ballenpressen umher; die Spieler blicken konzentriert auf ihre Monitore. Per Mausklick steuern sie die Maschinen, lassen diese präzise über die Felder flitzen und versuchen, möglichst viele Punkte für ihr Team einzuheimsen. Beim neunten Spieltag der Landwirtschaftssimulator-Liga gingen in Buchloe 16 Teams an den Start. Eine Hörmann-Fertigungshalle wurde zur Arena für die Konkurrenten.

Die Spieler in der Landwirtschaftssimulator-Liga brauchen Geschick und Koordinationsfähigkeit

„Es spielen immer zwei Teams mit jeweils drei Personen gegeneinander“, erklärt Stefan Löcherer, Kapitän des Hörmann-Teams. „Eine Runde dauert 15 Minuten und man muss zwei von drei Runden gewinnen, um das Match für sich zu entscheiden.“ Damit das gelingt, brauchen die Spieler Geschick und Koordinationsfähigkeit.

„Im Grunde ist es eine Kombination aus Geschwindigkeit, Fingerspitzengefühl und richtigem Taktieren“, sagt Löcherer. Zunächst ginge es um die richtige Auswahl der Traktoren, dann um die Absprache: „Maßgeblich ist sicherlich auch die exakte Steuerung.“ Dabei dreschen die Spieler im Wettkampfmodus digitales Korn, mähen die Felder und verarbeiten das Stroh zu Ballen, die zur Scheune gefahren werden müssen. Das alles gibt Punkte – und das Team, das sich am besten anstellt und in 15 Minuten die meiste Arbeit verrichtet, holt sich den Sieg.

„Dabei kann natürlich viel schief gehen“, sagt der Kapitän der Buchloer Teams und schmunzelt. „Die Ballen fallen vom Förderband, man fährt in den Graben oder der Traktor kippt.“ Nicht nur in der realen Welt, sondern auch in der virtuellen ist also Vorsicht geboten.

Dreimal pro Woche hat das Hörmann-Team trainiert, um sich auf die Turniere vorzubereiten. Das hat sich bereits ausgezahlt: Zweimal konnte es bei den vergangenen Spieltagen den zweiten Platz belegen und steht so auf Rang vier der Gesamtwertung. „Ziemlich passabel“, findet Löcherer, auch wenn es dieses Wochenende nur fürs Viertelfinale gereicht hat. Dort schafften es die Buchloer nicht rechtzeitig, die Strohballen in die Scheune zu fahren, und schieden gegen das Team der Firma John Deere aus.

Ganz nebenbei gibt es einen monetären Anreiz: Pro Spieltag werden 15.000 Euro Preisgeld ausbezahlt, und sogar über 100.000 Euro sind im Preispool der Finalrunde im November. Dafür qualifizieren sich die besten 16 Teams der vorangegangenen Spieltage – für das Hörmann-Team sieht es also richtig gut aus. Trotzdem: Bei so viel Geld kann schon etwas Aufregung aufkommen. „Im Training ist alles locker, aber wenn es darauf ankommt, steht man natürlich unter Druck und wird nervös“, sagt Löcherer. Insgesamt sei die Atmosphäre in der Liga aber sehr angenehm: „Auf der Bühne und vor dem Computer sind wir Rivalen, aber abseits davon verstehen wir uns wirklich richtig gut“, meint Löcherer. Da gönne man dem besseren Team auch den Sieg.

Die Leistung des Buchloer Teams ist bemerkenswert

Die Leistung der Buchloer ist auch insofern bemerkenswert, als dass es sich um ein reines Werksteam handelt, wie Marc Pommereau, Verantwortlicher für die Organisation der Veranstaltung, erklärt: „Die Spielerinnen und Spieler sind allesamt bei uns angestellt.“ Die meisten anderen Firmenteams treten hingegen mit externen Mitgliedern an. Es sei toll, dass sich so fähige Kollegen gefunden haben.

In der aktuellen Saison sei der Entwickler des Videospiels, Giant Software, auf die Firma Hörmann zugekommen und habe eine Kooperation angefragt. „Da haben wir natürlich eine Halle als Austragungsort des heutigen Spieltags bereitgestellt“, sagt Pommereau. „Für uns ist das natürlich super. Viele junge Landwirte übernehmen die Höfe von den Eltern, und bei den Jungbauern ist der Landwirtschaftssimulator sehr populär.“ Mit der Implementierung der Hörmann-Hallen sei das die perfekte Möglichkeit gewesen, hier vertreten zu sein.

Dabei legt Giant Software besonderen Wert aufs Detail und nutzt neueste Technik, um Maschinen, Lagerhallen und sogar Strohballen originalgetreu in den Computer zu übertragen. „3D-Scanner lesen die exakten Umrisse der Traktoren aus und transportieren sie ins Spiel“, sagt Pommereau. Neben Firmen wie Trelleborg, New Holland und Deutz ist nun eben auch Hörmann an Bord – ein exaktes Abbild einer Halle des Unternehmens wird beispielsweise Startpunkt in der nächsten Version des Simulators sein. Spannende Duelle mit Hörmann-Beteiligung sind also garantiert.

Das Ganze wird auch live im Internet übertragen: „In den Spitzen haben sich schon mal bis zu 20.000 Leute angeschaut, was in der virtuellen Welt der Landwirtschaft passiert“, sagt Pommereau. „Das macht den Leuten Spaß und gute Werbung ist es auch noch.“