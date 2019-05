vor 24 Min.

Das fühlt sich an wie Urlaub

Markt und italienische Meile ziehen Tausende Besucher an

Von Franz Issing

Lust auf Urlaub im Süden machte die 14. italienische Meile. Alois Hillebrand, Chef des Parkhotels „Residence“ rief vor neun Jahren den „Schlemmer-Parcours“ in der Bahnhofstraße ins Leben und holte sich dazu die Stadt, die Mindelheimer Zeitung und die Sparkasse mit ins Boot. Bei einer Versammlung des Wirtschaftsforums brüteten die Mitglieder dann aus, wie man Wörishofen um eine Attraktion bereichern kann.

Ihre Ideen trugen reiche Früchte. Handwerkskunst und Kulinarik gehen seither zweimal im Jahr eine glückliche Verbindung ein.

„Schlemmen, staunen und shoppen“, das war auch am Wochenende wieder so recht nach dem Geschmack der Liebhaber handwerklich gefertigter Unikate und der italienischen Küche.

Erstmals sorgte die Italo-Band „G2-Musik“ mit Hits aus ihrer Heimat für mediterranes Flair.

Schon beim Studieren der Speisekarten an den Ständen entlang der Bahnhofstraße lief einem das Wasser im Mund zusammen. Die Gäste konnten wählen zwischen gegrillten Garnelenspießen, mit Trüffeln garnierten Tagliatelle, feinen Spaghettigerichten oder Ravioli mit Spinat. Die Speisen wurden vor ihren Augen von vier „Doktores“ zubereitet. Für den kleinen Hunger wurden Brettl mit Südtiroler Speck und Mortadella serviert. Dazu schenkten namhafte Winzer ihre Weine aus.

Für eine genussvolle Verlängerung der Meile sorgten mehr als 80 Aussteller und Kunsthandwerker. Im und um das Kurhaus und auch in der Hauptstraße boten sie an, was sie mit ihren Händen geschaffen hatten. Originelle Deko- und Gebrauchsartikel für Haus und Garten aus Glas oder Keramik, Blumensträuße aus Filz und Ton, Schmuck in allen Variationen wie auch Lederwaren und modische Kleider verführten zum Shoppen.

„Kugeliges aus Ton“ und auch mit flotten Sprüchen verzierte, ausgediente Fensterläden hatte Sabine Lechner im Angebot. Schleckermäuler lasen dort zu ihrer Beruhigung: Schokolade löst keine Probleme, aber ein Apfel auch nicht“. Aller Augen richteten sich auf die von Meno Christian Biallas aus Holz gefertigten Mini-Saxofone.

Gut behütet wurden Damen am Stand der Modistin Helga Hipper, während vor dem Kurtheater Josef Neumair aus Pfaffenhofen als Pizzabäcker Kunden für seine transportablen Holzbacköfen zu begeistern versuchte. Absoluter Hingucker war ein silberner Sessel aus Aluminium, den Georg Lerchenmüller aus seiner Kunst-Galerie nach Wörishofen transportiert hatte und dort von einem skurrilen Drachen bewachen ließ. „Ein Herz für Tiere bewies Marianne Jilek aus Bad Grönenbach. Sie verpasste Vierbeinern (Hunden und Katzen) Halsbänder aus Roh-Bernstein. „Die leicht nach Weihrauch duftenden Ketten schrecken Zecken, Flöhe und anderes Ungeziefer ab“, erklärte sie. Beim Bummeln über den Markt kam man auch am Stand von Andreas Richter aus Weilheim nicht vorbei. Lauthals warb er für seine mit Zedernholz gefüllten Kissen. Im Angebot hatte er auch Nachtvögel aus Holz, die potenziellen Käufern zwitscherten: „Hast du Eulen im Haus, gehen Geld und Glück nicht aus.“

