vor 52 Min.

Die Geschenke sind fertig

Aus einer guten Idee von Kinderpflegerin Julia Wiedenmayer entstand ein einmaliges Präsent für Kinder

Von Helmut Bader

Wohl dem, der in seiner Einrichtung kreative Mitarbeiter hat. Im Städtischen Kindergarten in der Gartenstadt wirkt Julia Wiedenmayer eigentlich als staatlich anerkannte Kinderpflegerin. Doch ihr malerisches Talent kennt jeder, der schon einmal die Wandbilder im Kindergarten betrachtet hat.

Jetzt aber hatte sie eine ganz besondere Idee. Sie skizzierte auf einigen Blättern zunächst Bilder, die Kneippwichtel, diesen Namen trägt die Einrichtung, in verschiedenen Situationen darstellten. Von den Bildern waren sowohl die Leiterin des Kindergartens, Anita Jähn, als auch die Elternbeiratsvorsitzende Manuela Metzger begeistert und sie dachten, es müsse doch nicht bei nur einigen Blättern bleiben. Man könne doch daraus ein ganzes Malbuch für die Kinder gestalten und ihnen dieses zu Weihnachten schenken. Also griff Julia Wiedenmayer erneut zu den Stiften und malte nicht nur Weihnachtsmotive, sondern stellte bei jedem Bild zwei Kneippwichtel in Situationen des Jahresablaufs dar. So sind diese zu sehen beim Bau eines Schneemannes, zu Ostern mit dem Osterhasen oder auch im Herbst bei der Obsternte. Das Schöne daran: Die Bilder können alle von den Kindern selbst ausgemalt werden.

Einen Haken jedoch hatte die ganze Sache: Aus einzelnen Bildern ein Buch zu machen, ist mit Kosten verbunden, die eine Kindertagesstätte nicht leisten kann. Als dies Steffen Karpstein von Krafthand-Verlag und Allgäupublisher davon erfuhr, löste er das Problem sogleich und ließ das 30 Seiten starke Malbuch drucken. „Ich fand dies alles ein tolle Idee, die ich gerne unterstützen wollte“, sagt Karpstein.

Vom Ergebnis sind nun alle sehr angetan. „Ich finde es unheimlich hilfreich, dass ich so talentierte und engagierte Mitarbeiterinnen habe und dazu einen Elternbeirat, der solche Dinge zum Wohle der Kinder durch seinen Einsatz erst möglich macht“, sagt Anita Jähn. Für die Kneippwichtel selbst wird das Malbuch die große Weihnachtsüberraschung – also bitte lesen, aber noch nichts verraten.

Wer es jedoch für seine eigenen Kinder, die nicht im Gartenstadtkindergarten sind, haben möchte, kann das Malbuch, so lange der Vorrat der 300 Exemplare reicht, an folgenden Stellen gegen eine geringe Gebühr erwerben: Beim Kindergarten selbst, im Mehrgenerationenhaus, in der Physio-Praxis Jörg in der Waldstraße, in der Praxis von Dr. Tauber im AOK-Haus an der Kaufbeurer Straße oder im „Bäckereck“ in der Zugspitzstraße.

