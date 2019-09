vor 41 Min.

Diese Tipps helfen gegen den Buchsbaumzünsler

Auch im Unterallgäu frisst der Buchsbaumzünsler viele Pflanzen kahl. Experten geben Tipps, was man gegen den Schädling tun kann und welche Alternativen es gibt.

Ob in privaten Gärten, Parks oder auf Friedhöfen: Seit der Buchsbaumzünsler in Europa angekommen ist, frisst der Schädling immer mehr Buchsbäume kahl – auch im Unterallgäu. Wer stark geschädigte oder abgestorbene Buchse ersetzen möchte, sollte auch an Alternativen denken, raten Markus Orf und Andrea Prankl. Der Kreisfachberater für Gartenbau und Landespflege am Landratsamt Unterallgäu und die Gartenbauingenieurin vom Gartenbauzentrum Bayern Süd-Ost haben einige Empfehlungen zusammengestellt (siehe Infokasten). Pflanzzeit für Eibe, Zwergliguster oder Heckenkirsche ist idealerweise im Herbst.

Der Buchsbaumzünsler ist Orf zufolge insbesondere seit diesem Frühjahr im Unterallgäu aktiv. Viele Buchse seien stark geschädigt. Pflanzt man als Ersatz einen neuen Buchs, müsse immer wieder mit einem Befall gerechnet werden. Denn Experten gehen davon aus, dass der Schädling nicht mehr ausgerottet werden kann.

Der Buchsbaumzünsler wurde vor einigen Jahren aus Asien nach Europa eingeschleppt. Seitdem breitet sich der Schädling immer weiter aus. Seit diesem Jahr ist der Zünsler auch im Unterallgäu massiv aktiv.

Im Kampf gegen den Buchsbaumzünsler gibt es verschiedene Tipps

Buchsbäume sollten regelmäßig auf einen Befall kontrolliert werden. Die Raupen befinden sich vorwiegend im Pflanzeninneren und sind aufgrund ihrer guten Tarnung oft schwer zu erkennen. Die Tiere sollten abgesammelt und deren Gespinste herausgeschnitten werden. Alternativ kann man den Buchs auch mit einem Hochdruckreiniger abspritzen, wobei auch das Innere der Pflanze erfasst werden muss.

Entfernte, befallene Pflanzenteile oder abgeschwemmte Raupen müssen in Säcke verpackt über die Restmülltonne entsorgt werden. Wer größere Mengen entsorgen muss, kann die Säcke zur Umladestation in Breitenbrunn bringen oder das Schnittgut abgedeckt bei bestimmten Entsorgungsbetrieben anliefern. An den Wertstoffhöfen werden befallene Pflanzen nicht angenommen. Möglich ist auch eine Behandlung mit Pflanzenschutzmitteln. Diese sollten aber nur Personen mit Fachwissen verwenden. Denn die Mittel können nur wirken, wenn die Pflanze richtig behandelt wird.

Fragen zur Entsorgung beantwortet die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises Unterallgäu unter (08261) 995-367 oder -467. Viele weitere Informationen im Internet unter www.unterallgaeu.de/schaedlinge