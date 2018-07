vor 35 Min.

Ehrgeiziges Ausnahmetalent

Die 17-jährige Céline Ibounig malt leidenschaftlich gerne. Über eine Jugendliche, die sich stundenlang mit ihren Zeichnungen beschäftigt und trotzdem selten zufrieden ist

Zehn Stunden lang schließt sich sich manchmal in ihrem Zimmer ein. Und arbeitet so konzentriert, dass sie sogar vergisst, zu essen: „Meine Mama kommt dann, und fragt, ob ich schon gegessen habe, oder bringt mir etwas“, erzählt Céline Ibounig. Die 17-Jährige malt leidenschaftlich gerne – darüber vergisst sie auch mal die Zeit.

„Angefangen habe ich mit Bleistiftzeichnungen, dann mit Buntstift und mittlerweile mache ich auch viel mit Acrylfarben“, sagt Céline. Letzteres macht ihr momentan am meisten Spaß: „Man hat mit der Acrylfarbe mehr Möglichkeiten, kann zum Beispiel mehrere Farben schichten.“

Ihr Zimmer zuhause ist ihr Atelier: Dort stehen zwei Staffeleien, liegen teure Buntstifte und Farben: „Vieles habe ich geschenkt bekommen und eine der Staffeleien habe ich von meiner Oma geerbt“, erzählt Céline. Von ihrer Oma hat sie ein bisschen mehr mitbekommen als die Staffelei: „Sie hat auch sehr gerne gemalt und wir haben früher viel zusammen gebastelt.“

Mittlerweile bastelt Céline nicht mehr viel. Und auch ihr Malstil hat sich geändert: „Früher habe ich recht kindliche Sachen gemacht, heute male ich am liebsten Fantasy-Motive, die ich aber versuche, so real wie möglich darzustellen.“ Inspiration holt sie sich von anderen Künstlern auf Social Media. Céline postet ihre Zeichnungen aber auch selbst auf Instagram. Ihren Stil beschreibt sie folgendermaßen: „Ich schaue mir an, was mir bei anderen Künstler gefällt und baue diese Einzelteile dann zu meinem eigenen Stil zusammen.“

Unterstützung und Tipps kriegt Céline aber auch von ihrer besten Freundin: „Sie interessiert sich auch für Kunst und malt viel.“ Allerdings im Gegensatz zu Céline größtenteils mit Kreide: „Das wäre nichts für mich!“ Schließlich sei es beim Malen mit Kreide schwer, Fehler zu korrigieren.

Auch in der Schule war Kunst Célines Lieblingsfach. Die Schülerin der Maria-Ward-Realschule hat sich während der Schulzeit für den musisch-gestaltenden Schwerpunkt entschieden. Erst kürzlich hat sie die Schule mit der Mittleren Reife abgeschlossen. Dass die Kunst weiterhin in ihrem Leben mehr als ein Hobby sein wird, ist für Céline schon klar: „Ich möchte in Augsburg auf die Fachoberschule gehen und nach dem Fachabitur gerne etwas in Richtung Kunst studieren.“

Bis es so weit ist, will die 17-Jährige auch künstlerisch noch mehr ausprobieren: „Es gibt so Vieles, was ich noch malen möchte. Außerdem würde ich gerne mal mit Ölfarben arbeiten.“ Die Mindelheimerin ist ehrgeizig und will sich weiterentwickeln: „Bin ich mit einer Zeichnung fertig, gefällt sie mir oft ganz gut. Schaue ich sie mir aber ein paar Tage später an, sehe ich ganz viele Kleinigkeiten, die ich noch besser machen könnte.“

Andere sind jedoch immer begeistert von Célines Arbeit: Im März wurde sie für ihr Gemälde „Playing with fire“ mit dem Mindelheimer Jugend-Kunstpreis geehrt (wir berichteten); eine Arbeitskollegin ihrer Mutter vertraute Céline den Entwurf eines großen Tattoos an und auch Célines Eltern selbst sind große Fans: „Es ist natürlich sehr schön, dass sie so stolz auf mich sind!“ (lekkü)

