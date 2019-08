vor 54 Min.

Ein Fest für Augen, Ohren – und Gaumen

Der Musikverein Schlingen hatte wieder zum Gartenfest eingeladen. Das Wetter passte hervorragend zur guten Stimmung

Von Maria Schmid

Hier spielte die Musik - im Pfarrgarten der Pfarrkirche St. Martin in Schlingen. Eingeladen hatte zum traditionellen, jährlich stattfindenden Gartenfest der Musikverein Schlingen. Es waren die intensiven Licht- und Schattenspiele, die das Gartenfest zu einem wahren Familien-Sommerfest machten. Ausschlaggebend waren die äußerst warmen Sonnenstrahlen, die alles ins rechte Licht rückten.

Die Jungmusiker des Musikvereins unter der Leitung von Gitti Waldner spielten zum Gottesdienst versiert die „Deutsche Messe“ von Franz Schubert, während Pater Sojesh sie zelebrierte. Für die zahlreichen Gottesdienstbesucher war diese Messe im Freien wieder ein besonders feierliches Erlebnis, das Fest für die Seele. Gleich anschließend, nach der Begrüßung des ersten Vorsitzenden Wolfgang Tröber und Bürgermeister Paul Gruschka, genossen sie die Angebote beim Frühschoppen für das leibliche Wohl.

Dazu gab es viel, sehr viel Musik mit der „Dirlewanger Blaosmusik“ unter der Leitung von Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer, natürlich auch mit Gesang beliebter Blasmusikliteratur. Polkas, Walzer und weitere unterhaltsame Kompositionen präsentierten die Musikanten des Musikvereins Unteregg/Oberegg zu Kaffee und Kuchen mit ihrem Dirigenten Hubert Fröhlich. Abends dann traten die „Schwäbischen 12“ auf und ließen einige ihrer hervorragenden Solisten den „Ton“ angeben und das fetzig und mit flotten Rhythmen.

Darunter war auch Stefan Seitz mit seiner Tuba. Dass sie sein bevorzugtes Instrument ist, bewies er nicht nur mit einem hervorragend gespielten Solo, er zeigte es auch mit einem Tatoo auf der Wade seines rechten Beines. Dort gab es nur eins zu sehen – eine Tuba. Ebenfalls ein großartiges Trompetensolo gab Hans-Jürgen Prinz zum Besten. Das Fest hatte noch viel mehr zu bieten. So sorgte bereits am Samstagabend die Partyband „Muckasäck“ für Stimmung und einen mehr als sehr gut besuchten Pfarrgarten. Die Kleinsten strahlten, wenn er wie für Magdalena und Raphael Wagner der „Magic-Dresi“ (Andreas Lang) wunderschöne Luftballonfiguren zauberte. Auch der Bücher-Flohmarkt lockte. Noch mehr aber die herrlichen Kuchen und Torten, die die Schlingener Bäckerinnen gestiftet hatten. Da blieben an beiden Tagen bei diesem sommerlichen Gartenfest keine Wünsche offen.

Themen Folgen