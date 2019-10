19.10.2019

Freie Sicht an Kreuzungen

Neue Einfriedungssatzung soll für mehr Sicherheit sorgen. Vorhandene Hecken genießen Bestandsschutz

Von Wilhelm Unfried

Der Marktrat hat in seiner jüngsten Sitzung eine Einfriedungssatzung beschlossen. Wichtigster Punkt: Einfriedungen dürfen entlang öffentlicher Flächen im sogenannten Sichtdreieck eine Höhe von 90 Zentimetern nicht überschreiten. Diese Vorschrift soll vor allem gewährleisten, dass Verkehrsteilnehmern an Kreuzungsbereichen die Sicht nicht versperrt wird. Bauliche Anlagen wie Zäune oder Gabionen entlang öffentlicher Verkehrsflächen dürfen maximal 1,20 Meter hoch sein. Weiter sorgt sich der Marktrat um die Natur und legte auch eine Liste vor, welche heimatnahen Gehölze gepflanzt werden sollen.

Natürlich gelte für bereits vorhandene Hecken ein Bestandsschutz, so Bürgermeistermeister Christian Kähler, die neue Satzung gelte erst nach ihrer Bekanntmachung und dann auch nur für Neuanlagen.

Bürgermeister Christian Kähler und Lothar Rogg von der Bauverwaltung stellten die neue Satzung vor, die bereits mehrfach in den zuständigen Ausschüssen vorberaten worden war (MZ berichtete).

In einer ersten Abstimmung entschieden die Räte, die zweite Variante näher in Betracht zu ziehen. Lothar Rogg trug nochmals die wichtigsten Vorschriften vor. Demnach dürfen Einfriedungen an öffentlichen Verkehrsflächen eine Gesamthöhe von maximal 0,90 Meter nicht überschreiten.

Marktrat Markus Jakwerth fand die 90 Zentimeter an Kreuzungen für notwendig, sprach sich aber im übrigen Zaunbereich für eine lockere Vorschrift aus und brachte eine Höhe von 1,2 Meter ins Spiel. Agnes Sell wandte sich gegen eine zu komplexe Satzung mit etlichen Ausnahmen.

Bürgermeister Christian Kähler meinte, er könne mit 1,2 bis 1,3 Meter Höhe leben, im Kreuzungsbereich müsse man aber aus Sicherheitsgründen auf die 90 Zentimeter Einfriedungshöhe bestehen. Dies wurde dann auch so in die Satzung aufgenommen. Cornelia Neugebauer fand die Vorschriften für Gewerbegebiete zu starr. Nach Beratung sollen in Gewerbegebieten Einfriedungen aller Art bis in eine Höhe von zwei Metern zulässig sein. Dies gilt natürlich nicht für den Kreuzungsbereich. Einfriedungen können bauliche und nicht-bauliche Anlagen sein. Zu den baulichen Anlagen zählen alle Einfriedungen, die aus Bauprodukten hergestellt werden. Zu den nicht-baulichen Einfriedungen gehören Hecken, geschlossene Anpflanzungen und begrünte Anlagen.

Weiter schlägt die Verwaltung vor, heimische Hölzer zu pflanzen. Dies wären: Weiß- und Rotbuche, Ligusterhecken, Berberitze, Feldahorn und Eibenhecken. Der Markt Türkheim schlägt für Strauchpflanzen unter anderem folgende Pflanzlisten vor: Spiraea, Forsythie, Weigelie. Der Markrat nahm die Einfriedungssatzung gegen vier Stimmen an. Sie wird demnächst im genauen Wortlaut veröffentlicht und tritt dann in Kraft.

