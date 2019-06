vor 11 Min.

Gedenken wach halten, Kameradschaft pflegen

Der Veteranen- und Soldatenverein Mindelau wird 100 Jahre alt und hat einiges vor

Von Maria Schmid

Mindelauer Frauen wollten im Ersten Weltkrieg zum Verlust der Männer des Dorfes ein Zeichen setzen. Mit dem Erlös einer Sammlung beauftragten sie 1917 den Münchner Bildhauer und Maler Stein und ließen von ihm ein Standbild vom göttlichen Herzen Jesu fertigen. Die Statue wurde zum ersten Kriegerdenkmal erklärt und inspirierte 1919 insgesamt 19 Kriegsteilnehmer dazu, am 9. November 1919 einen Veteranenverein zu gründen. Schon ein Jahr später, am 27. Oktober 1920, gab es die erste Vereinsfahne, die damals in Handarbeit im Kloster Lohhof hergestellt wurde. 1924 bekam der Verein seinen ersten Namen „Krieger und Soldatenverein Mindelau/Altensteig“. Für die Kameraden des nun seit 100 Jahren bestehenden Vereins „Veteranen- und Soldatenverein Mindelau/Altensteig“ – so heißt er nach einer Satzungsänderung 1991 – ist das Jubiläum ein ganz besonderes Fest. Peter Höbel, der Vorsitzende, sein Vize Matthias Salger und alle Vereinskameraden freuen sich schon auf das kommende Fest-Wochenende, das mit viel Musik am Freitag am Bürgerhaus und am Samstag mit einem Festabend begangen wird. Dabei ist auch die frisch restaurierte Fahne zu sehen, von der ein Kuriosum berichtigt werden musste. Darauf stand nicht „Altensteig“ sondern „Atensteig“. Es fehlte das „l“. Schon 1988 war die Fahne in ihren Urzustand restauriert und geweiht worden. Die Witwen der Gefallenen und Vermissten des Zweiten Weltkrieges hatten bereits 1953 dem Verein ein Ehrenband übergeben.

Inzwischen ist der Verein auf 76 Mitglieder angewachsen. Peter Höbel sagt: „100 Jahre, 74 Jahre davon in Frieden, braucht es da eigentlich noch Soldaten- und Veteranenvereine? Ich sage ja. Um das Gedenken wach zu halten, aber auch, um die Kameradschaft unserer Soldaten und Zivildienstleistenden zu pflegen und zu erhalten.“ So wurde auch beschlossen, die Vereinsfahne wieder zu restaurieren. Sie ist übrigens die älteste im Dorf. Pünktlich zum Fest erstrahlt sie in neuem Glanz.

Bürgermeister Stephan Winter gratuliert dem Verein im Mindelheimer Stadtteil. Er schreibt: „Es ist eine bemerkenswerte Leistung, mit wie viel Engagement Sie bis heute das Andenken an die Opfer der Kriege wach halten und Ihre Verbundenheit pflegen.“

Die Kameradschaft zeigt sich nicht nur im Laufe des Jahres bei verschiedenen Veranstaltungen. Höbel berichtet, dass zum Beispiel die Vereinsausflüge immer etwas Besonderes sind. „Da sind Alt und Jung beieinander und das verbindet über Generationen hinweg. Da wird gemeinsam viel gelacht.“ Die Fahrten führten die Kameraden nicht nur in den Bregenzer Wald, auch nach Regensburg, an den Chiemsee oder nach Ingolstadt. Jedes Jahr gebe es ein anderes Ziel. Doch heuer ist erst einmal die Vorfreude aufs Jubiläum groß, denn schließlich hat man das Gebirgsmusikkops nicht jeden Tag zu Gast.

