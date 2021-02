06.02.2021

Geflügelhalter müssen auf Hygiene achten

Um ihre Tiere vor der Geflügelpest zu schützen, müssen auch die Geflügelhalter im Unterallgäu zusätzliche Hygienemaßnahmen beachten. Das Landratsamt hat hierzu eine Anordnung erlassen. Zu den Maßnahmen zählt beispielsweise, dass betriebsfremde Personen die Ställe nur mit Schutzkleidung betreten dürfen und die Ställe nach jedem kompletten Austausch der Tiere gründlich gereinigt und desinfiziert werden.

„Solange die Geflügelpest in der Region nicht aufgetreten ist, halten wir eine Stallpflicht aber noch nicht für erforderlich“, sagt der Leiter des Veterinäramts am Unterallgäuer Landratsamt, Dr. Alexander Minich.

Insgesamt wurden in Bayern vier Fälle bei Wildvögeln in den Landkreisen Starnberg, Passau, Landsberg am Lech und Haßberge nachgewiesen. Deutschlandweit sind mehr als 600 Fälle amtlich festgestellt worden. Für den Menschen ist das Virus nach derzeitigen Erkenntnissen ungefährlich. Dennoch sollten tot aufgefundene Vögel nicht angefasst werden und der Fund gemeldet werden. (mz)

Die Allgemeinverfügung und weitere Informationen zur Geflügelpest findet man auch im Internet unter

www.unterallgaeu.de/tierseuchen

Themen folgen