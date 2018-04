vor 1 Min.

Hat sich der Verzicht gelohnt?

Nach sieben Wochen ziehen die Teilnehmer Bilanz – und auch Lehren für die Zukunft.

Von Christian Dannhart

An diesem Samstag endet die vorösterliche Fastenzeit – und damit auch die MZ-Fastenserie: Sieben Wochen haben wir zusammen mit Gesundheitsexperten des Kneipp-Bundes und der Sebastian-Kneipp-Akademie Fasteninteressierten gezeigt, dass es viele alltagstaugliche Möglichkeiten für ein individuelles Fastenprogramm gibt, das man mit Kneippschen Naturheilverfahren bereichern kann. Jetzt ziehen die Teilnehmer unserer Serie Bilanz.

Wie berichtet, ist momentan vor allem das Fasten in Intervallen beliebt. Nicole Palmowski hat sowohl die 5:2 als auch die 16:8 Methode ausprobiert: „Das Intervallfasten hat wirklich gut funktioniert, wobei ich es nicht die ganze Fastenzeit über gemacht habe. Aber ich werde auch in Zukunft immer wieder mal das Frühstück weglassen, um auf die 16 Stunden Nahrungsverzicht zu kommen. Mir hat das echt gutgetan, ich habe mich in diesen Phasen wach, konzentriert und fit gefühlt“, so die 22-jährige Bad Wörishofenerin.

Der Hunger auf Süßes ließ nach

Bei Frauke Ebhart hingegen stand der Verzicht auf Zucker im Vordergrund. „Durch die Entscheidung auf Zucker zu verzichten, habe ich gemerkt, dass der Heißhunger auf Süßes nach einer gewissen Zeit nachgelassen hat. Ich habe stattdessen viel Obst gegessen als süße Alternative. Die typische Müdigkeit, die ich sonst nach dem Kuchengenuss gespürt habe, war auf einmal weg. Das hat mich doch positiv überrascht, ich habe mich nicht mehr schlapp gefühlt. Und auch das Tautreten war wirklich klasse, das allgemeine Körpergefühl und Wohlbefinden haben sich spürbar verbessert. In der eiskalten Woche habe ich auch das Schneetreten gemacht, der Effekt war wirklich toll und ich werde die Kneippschen Wasseranwendungen auch in Zukunft praktizieren“, zeigt sich die 64-Jährige begeistert.

Ausreichend Bewegung ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Fastens, um die Reinigungsprozesse des Körpers anzustoßen. „Nachdem ich meine persönlichen Ziele – wenig Alkohol, viel Sport und gesunde Ernährung – grundsätzlich erreicht habe, muss ich sagen, dass ich mich viel fitter, frischer und besser fühle“, lautet das Fazit von Holger Thamm. Der 34-jährige Mindelheimer freut sich über die Ergebnisse: „Zudem bin ich meinem Idealgewicht nun sehr nahe und auch die Körperöle haben meiner Haut gutgetan. Sie fühlt sich viel weicher an und nicht wie in dieser Jahreszeit üblich, trocken und spröde. Alles in allem war das eine gute Sache und ich kann es nur jedem empfehlen. Der Frühling kann kommen!“

Henriette Lange und Paul Sachon hatten sich vorgenommen, zumindest eine Woche auf Smartphone, Fernsehen und Computer zu verzichten. „Nachdem der Zeitungsbericht erschien, war ich schon sehr motiviert, das digitale Fasten auszuprobieren“, sagt Henriette Lange. „Aber um ehrlich zu sein, habe ich keine ganze Woche durchgehalten, es ist einfach sehr schwierig, darauf zu verzichten. Wobei ich mir seitdem deutlich mehr Gedanken über das Thema mache“, sagt die 13-jährige Schülerin. Und der 14-jährige Paul gibt zu: „Am Anfang war es ziemlich komisch, auf Handy, Computer und Fernsehen zu verzichten. Aber ab dem dritten Tag habe ich mich besser daran gewöhnt. Leider habe ich dann auch ein paar Fußballtermine nicht sofort mitbekommen. Da merkt man erst einmal richtig, wie oft und für wie viele Dinge man das Handy nutzt.“

Gut fürs Wohlbefinden

Für Phyllis Hartmann waren die Informationen zum Säure-Basen-Fasten interessant. „Ich werde versuchen, meine künftigen Ernährungsgewohnheiten diesbezüglich etwas anzupassen. Es ist ja eigentlich auch gar nicht so schwer, das umzusetzen, auch im Alltag mit kleinem Kind. Das Trockenbürsten habe ich mehrmals ausprobiert und muss sagen, dass sich das sehr positiv auf mein Wohlbefinden ausgewirkt hat“, so die 30-Jährige.

Anna Cebulj ist bereits vor rund zehn Jahren zum Fasten gekommen, hat über ihre beruflichen Ausbildungen jedoch schon immer mit Ernährung zu tun gehabt. „Seitdem faste ich zweimal jährlich, meist orientiert am Buchingerfasten mit Säften und Gemüsebrühe“, erzählt die 54-jährige Bad Wörishofenerin.

Die Hintergründe zum Thema „Detox“ waren aber auch für sie sehr spannend. „Nicht nur der positive Effekt des Abnehmens ist für mich wichtig, auch Gliederschmerzen lassen nach. Nach einem Beinbruch hatte ich immer wieder große Schmerzen, nach einer Fastenwoche haben diese sehr stark nachgelassen – ich bin der festen Überzeugung, dass das mit dem Fasten zu tun hatte. Was das generelle Wohlbefinden betrifft, kann ich das Fasten jedem empfehlen. Neuere Studien machen das natürlich noch interessanter“, so Cebulj.

Diese Aussagen der Teilnehmer der MZ-Fastenserie belegen eindrucksvoll, wie gewinnbringend sich eine Veränderung des Lebensstils auf das eigene Wohlbefinden auswirken kann. Bereits kleine Maßnahmen, die regelmäßig angewandt werden, wie Taulaufen, Trockenbürsten, gesunde Ernährung und Bewegung, wirken sich langfristig positiv auf unsere Gesundheit aus. Die fünf Elemente des Kneippschen Gesundheitskonzeptes – Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Lebensordnung – bieten eine Fülle von alltagstauglichen Anwendungen, die sich hervorragend eignen, um die Gesundheit zu erhalten oder Befindlichkeitsstörungen zu beheben. Gesund zu leben heißt, Ausgleich zu schaffen – und zwar am besten das ganze Jahr über.

