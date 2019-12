vor 23 Min.

Immer mehr Familien im Unterallgäu brauchen Hilfe

Weil Eltern mit der Erziehung überfordert sind, muss der Landkreis für die Jugendhilfe mehr Geld einplanen

Der Landkreis wächst – und mit ihm offenbar auch die Probleme. Diesen Schluss legt zumindest der Haushaltsplanentwurf für den Bereich Jugendhilfe nahe, den Jugendamtsleiterin Christine Keller in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses präsentierte. Demnach sind immer mehr Eltern und Kinder auf Hilfe angewiesen – und zwar auf immer intensivere.

Denn während der Bedarf an ambulanten Maßnahmen gesunken ist, ist der an stationären gestiegen: So erhielten 2010 beispielsweise noch 46 Familien Unterstützung von einer sozialpädagogischen Familienhilfe, in diesem Jahr waren es noch 35. Gleichzeitig stieg die Zahl der Kinder, die in einem Heim leben, von 32 im Jahr 2018 auf jetzt 39. Vor neun Jahren waren es knapp halb so viele. „Wir hatten bislang meist weniger Fälle als in anderen Landkreisen. Das gleicht sich jetzt an“, so Keller.

Als Grund für den Anstieg nennt sie auf Nachfrage der MZ zum einen den Zuzug von Eltern aus anderen Landkreisen, deren Kinder bereits im Heim leben und für die dann der Landkreis zuständig ist. Zum anderen beobachtet sie eine gefühlte Zunahme von schwerwiegenden psychischen Erkrankungen bei Kindern, Jugendlichen und auch den Eltern sowie eine Veränderung der Gesellschaft insgesamt. In immer mehr Familien kommt es dadurch zu Krisensituationen, die es erforderlich machen, die Kinder – teils auch auf ihren eigenen Wunsch hin – aus der Familie zu nehmen: In diesem Jahr gab es bislang 31 dieser sogenannten Inobhutnahmen, 2018 waren es elf.

Diese Entwicklungen machen sich auch finanziell bemerkbar: In diesem Jahr waren für Jugendhilfeleistungen 12,3 Millionen eingeplant, im kommenden sind es 12,9 Millionen Euro. Weil aber nicht nur die Ausgaben steigen, sondern gleichzeitig auch die Einnahmen sinken, steigen die Netto-Kosten von 7,8 in diesem auf 9 Millionen Euro im kommenden Jahr.

Am meisten Geld, nämlich 2,4 Millionen Euro, gibt der Landkreis dem Entwurf zufolge 2020 für die Eingliederung seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher aus. „Diese Personengruppe wächst einfach“, so Keller. Während 2010 noch 78 Kinder, Jugendliche und ein junger Volljähriger auf die Hilfe angewiesen waren, waren es zum Stichtag am 30. November 2019 bereits 109. Allein 24 Kindern und Jugendlichen stand in diesem Jahr eine Schulbegleitung zur Seite. 2010 wurde diese Zahl noch nicht separat erfasst, Keller geht aber von höchstens zwei bis drei Fällen aus. „Die Tendenz ist seit Jahren steigend.“ Als Beispiel nannte sie in der Sitzung ein Kind, das unter frühkindlichem Autismus leidet und deshalb keinen Kontakt zu Gleichaltrigen aufnehmen kann, das durch Wutausbrüche auffällt und sich ohne die Schulbegleitung weigerte, die Schule überhaupt zu betreten.

Weitere große Ausgabeposten sind die Heimerziehung, für die im kommenden Jahr 1,76 Millionen Euro eingeplant sind sowie die Vollzeitpflege in Pflegefamilien, für die 783.500 zur Verfügung stehen sollen. Zuletzt lebten im Unterallgäu 53 Kinder in Pflegefamilien. Für die sozialpädagogische Familienhilfe sind 613.500 Euro eingeplant und damit 15.000 Euro mehr als im Vorjahr. Das sei, wie an mehreren anderen Stellen, jedoch gestiegenen Personalkosten geschuldet. In die Jugendsozialarbeit schließlich fließen 596.000 Euro und die Arbeit des Kreisjugendrings unterstützt der Landkreis mit 511.000 Euro.

Für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung sind 275.000 Euro vorgesehen und damit 103.500 Euro mehr als in diesem Jahr. „Das sind die Härtefälle der Jugendhilfe“, sagte Keller. Derzeit würden drei Kinder bzw. Jugendliche betreut, die bereits in mehreren Einrichtungen waren, dort aber wegen ihres Verhaltens nicht mehr bleiben konnten. Seit sie einzeln intensiv betreut werden, zeigten sich jedoch Erfolge, so Keller.

Deutlich gestiegen sind auch die Kosten für die Tagespflege: Statt der 195.500 Euro von diesem Jahr stehen für das kommende 309.000 Euro im Haushaltsplan. Die Ausgaben seien zwar nahezu gleich geblieben, so Keller, weil jedoch weniger Kinder bei Tagesmüttern und -vätern betreut werden, sinken die Einnahmen.

Insgesamt stehen im Bereich der Jugendhilfe den Ausgaben in Höhe von 12,85 Millionen Euro voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 3,85 Millionen Euro gegenüber. Letztlich empfahl der Ausschuss dem Kreistag einstimmig, die Haushaltsansätze entsprechend des vorgelegten Entwurfs zu bilden. (baus)

