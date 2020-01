11:18 Uhr

Jugendliche prügeln sich vor Eishalle

Zwei 15-Jährige geraten in Streit, nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Vor der Eishalle in Bad Wörishofen kam es am Freitagabend zu eine Prügelei. Nach Angaben der Polizei gerieten dort zwei 15-Jährige in Streit. Einer verpasste darauf seinem Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht. Als Grund für die Attacke habe er der Polizei gesagt, er sei beleidigt worden. Der so Attackierte erlitt Schwellungen im Gesicht, musste laut Polizei aber nicht ärztlich versorgt werden. Beide Jugendlichen erwarte nun eine Strafanzeige. (m.he)