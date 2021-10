Mieterverein Kaufbeuren hat in der Pandemie viel Arbeit

Plus Der neuer Vorsitzende des Mietervereins Kaufbeuren schildert seine Pläne. Was Mieterinnen und Mieter derzeit beschäftigt.

Dem Mieterverein Kaufbeuren und Umgebung ging auch im Lockdown die Arbeit nicht aus. Immer öfter gehe es um die Kündigung von Mietverhältnissen, hieß es bei der Jahresversammlung. Diese brachte einen neuen Vorsitzenden.