vor 22 Min.

Kirchdorfs Schützen stellen die Weichen

Jüngere Mitglieder rücken in den SSV-Vorstand. Horst Freidl wird Ehrenmitglied

Die Kirchdorfer Schützen haben einen neuen Vorstand gewählt. Einige Ämter wurden dabei mit jüngeren Vereinsmitgliedern des SSV Kirchdorf besetzt. An der Spitze des Vereins steht als Vorsitzender (Schützenmeister) Wolfgang Eberle, sein Stellvertreter ist Wolfgang Miller. 1. Kassierer ist Martin Schefold, 2. Kassiererin Anni Hienle. Als 1. Sportleiter gewählt wurde Andreas Bottner, 2. Sportleiter ist Veronika Lang, 3. Sportleiter Nico Mayer. 1. Jugendleiter ist Stephanie Hienle, 2. Jugendleiter Christian Mößmer und 3. Jugendleiter Sebastian Mößmer. Als 1. Schriftführer gewählt wurde Philipp Eberle, 2. Schriftführer ist Richard Trommer. Beisitzer ist Christian Nett, als Beisitzerin und Pressesprecherin fungiert Stefanie Miller. Beisitzer und Böllerschützen-Chef ist Wolfgang Jungnickel, Kassenprüfer sind Carmen Jungnickel und Stephan Hienle

Im Rahmen der Versammlung ehren die Kirchdorfer außerdem verdiente und treue Mitglieder des Vereins. Für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft ausgezeichnet wurde Otto May, 40 Jahre dabei sind Markus Metz, Roswitha Scheffel, Robert Stoll und Edwin Kleinheinz, seit 50 Jahren ist Heinrich Seitz Mitglied, sogar seit 60 Jahren dabei ist Hubert Hienle. Das Böllerzeichen in Bronze erhielten Stephan Hienle, Ulrich Hienle und Regina Hienle, die Ehrennadel für „Treue Mitarbeit“ (Bezirk) Martin Schefold und die Ehrennadel des Bayerischen Sportschützenbundes „In Anerkennung“ Siegfried Vögele. Die Kirchdorfer Nadel in Silber ging an Andreas Jäkel und Florian Mößmer.

Ein besonderer Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung von Horst Freidl. Er erhielt vom Bezirksverband Schwaben die Verdienstnadel in Gold und wurde zugleich im Verein zum Ehrenmitglied ernannt. Freidl übernahm über mehrere Jahrzehnte verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten, unter anderem als stellvertretender Vorsitzender und als Fähnrich.

