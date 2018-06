vor 20 Min.

Kirchheimer Volksschule sagt Dankeschön

Schulleiter Bernd Petzenhauser (rechts) hat die Unterstützer der „Mini-Phänomenta“ zu einer Feierstunde in die Volksschule Kirchheim eingeladen. Viel Lob gab es auch vom Vorsitzenden des Schulverbandes Kirchheim, Bürgermeister Hermann Lochbronner (links), daneben sein Stellvertreter Bürgermeister Josef Kerler aus Eppishausen.

Rektor Bernd Petzenhauser lädt Firmenvertreter, Elternbeirat und Bastler zur „Mini-Phänomenta“ ein

Seit einiger Zeit können Kirchheimer Schüler ihrem Forschungsdrang in der Volksschule nachkommen: Denn das Projekt „Mini-Phänomenta“ bietet Kindern zwischen sechs und zehn Jahren die Möglichkeit, an interaktiven Lernstationen zu experimentieren. Möglich gemacht hatten das Projekt auch einige Unterstützer, bei denen sich die Schule nun bei einer kleinen Feierstunde bedankte.

52 Experimentier-Stationen

„Wenn Sie nicht alle mitgeholfen hätten, wären wir nie eine Mini-Phänomenta-Schule geworden“, betonte der Rektor der Grund- und Mittelschule, Bernd Petzenhauser. Inzwischen ist die Hälfte der 52 möglichen Experimentier-Stationen fertiggestellt. Diese können am Samstag, 14. Juli, beim Tag der offenen Tür bestaunt werden.

Die Grundschüler können Kugelbahnen, Magnetfelder, Solarmodelle oder Schallrohre betrachten, Fragen stellen und Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung bei den einzelnen Versuchsaufbauten erkennen. Mädchen und Jungen lernen, selbstbewusst mit naturwissenschaftlichen Themen umzugehen.

Alle halfen mit

In Kirchheim war die „Mini-Phänomenta“ im vergangenen Schuljahr zu Gast. Nach deren Abschluss wollte die Schulfamilie es aber nicht sein lassen: Gemeinsam mit dem Elternbeirat macht sich die Schule auf die Suche nach Helfern, um so viele Experimentier-Stationen wie möglich nachzubauen. Eltern, Großeltern, Schüler sowie die Firmen Tricor (Eppishausen), Fendt-Holzgestaltung und Malerei Becher (Haselbach), Öko-Haus Steber (Weiler) sowie die Kirchheimer Unternehmen Wanzl, Massiv-Holzhaus Holzheu, Bagger-Transporte-Baustoffe Steiger, Spenglerei Lemke, Elektro-Fugger, Schneider und Wolf (beide Kunststofftechnik) sorgten dafür, dass 26 Experimentier-Modelle aufgestellt werden konnten. Ihnen dankte die Schule bei der Feierstunde, zu deren Auftakt der Chor der Kombi-Klasse 3/4 mit Musiklehrer Ludwig Förner am Keyboard zwei Lieder sang. Schulleiter Petzenhauser dankte allen Unterstützern sowie Techniklehrer Bernhard Schilling, der mit den Mittelschülern die Vorreiterrolle beim Stationenbau übernommen hatte.

Themen Folgen