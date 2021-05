Klosterareal Thema im Stadtrat

Politiker tagen an zwei Tagen

Der Mindelheimer Stadtrat tagt an zwei Abenden hintereinander. Am Montag, 17. Mai, geht es von 18.30 Uhr an im Forum um folgende Themen:

Auflösung des Zweckverbandes Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim und Beitritt zum Trägerzweckverband der bisherigen Kreissparkasse Augsburg.

Verkehrliche Verbesserungen der Nebelhornstraße. Planung des Staatlichen Bauamts Kempten.

Auftragsvergabe für eine Photovoltaikanlage auf dem Betriebsgebäude der Kläranlage.

Aufstellung des Bebauungsplanes Hoher Weg östlich, Joseph-Bernhart-Straße nördlich, Aufstellungsbeschluss.

Erhöhung der Gebühren für den städtischen Bäderbetrieb.

Tags darauf am Dienstag, 18. Mai, geht es von 18.30 Uhr an ebenfalls im Forum um folgende Themen:

Vorstellung der Planung zum Holzbaur-Haus.

Sanierung des ehemaligen Holzbaur-Hauses, Antrag auf Baugenehmigung.

Generalsanierung der Stadtbücherei.

Aufstellung des Bebauungsplans Klosterareal Maria Ward.

Zurverfügungstellung des Grundstücks Flurnummer 51 (Frundsbergstraße 14, Anbau Holzbaur-Haus) für die Errichtung einer Tiefgaragenzufahrt. (mz)