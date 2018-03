15.03.2018

Künftig wird häufiger geübt

Vorsitzender Michael Scharpf (links) gratulierte Artur Groß für 40 Jahre Dienst in der Feuerwehr Warmisried. Bürgermeisterin Marlene Preißinger, KBM Karl-Heinz Abbold und Kommandant Stefan Immerz (von links) schlossen sich an.

Ehrung und Wahl bei der Feuerwehr Warmisried

Künftig wird die Freiwillige Feuerwehr Warmisried häufiger Übungen abhalten. Grund ist das neue Feuerwehrauto mit mehr Ausstattung als das bisherige. Darauf wies der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Michael Scharpf bei der Jahreshauptversammlung hin. „Die Abläufe müssen reibungslos funktionieren, damit bei Einsätzen alles klappt.“

Bürgermeisterin Marlene Preißinger und Kreisbrandmeister Karl-Heinz Abbold dankten in ihren Grußworten den aktiven Feuerwehrleuten für ihr Engagement. Zudem konnten sie gemeinsam mit dem Vorsitzenden Michael Scharpf und Kommandant Stefan Immerz eine besondere Ehrung vornehmen: Artur Groß erhielt das Ehrenkreuz in Gold für 40 Jahre aktiven Feuerwehr-Dienst sowie seine Tätigkeit als langjähriger Vorsitzender. In seiner Amtszeit initiierte er die Gründung einer der ersten Jugendfeuerwehren im Landkreis, sorgte für die Einbindung von Frauen und Mädchen und schuf somit eine gute Basis der aktuellen Feuerwehr. Zudem leitet er aktuell eine „Altherren“-Feuerwehr-Gruppe in Warmisried. Bei der Neuwahl des Kommandanten wurde Stefan Immerz im Amt bestätigt. (hak)

