Kulturfestival „Sommerfrische“ findet erst im Herbst statt

Plus Bad Grönenbacher Kultursommer startet wegen Corona in diesem Jahr erst im September. Was alles an Musik, Kabarett und Kunst geboten sein wird.

Betroffen von den Corona-Verordnungen ist auch die Bad Grönenbacher Sommerfrische. „Wir haben bis Ende August alle Veranstaltungen abgesagt“, gibt Monika Stolarczyk, die Leiterin der Kur- und Gästeinformation, bekannt. „Wir hoffen, dass wir unter bestimmten Hygieneauflagen die Konzerte im September durchführen können, das ist zumindest mein Wunsch“, sagt sie. Doch was die Politik an Vorgaben liefere, sei momentan noch nicht eindeutig klar. Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltungen beginnt am Montag, 8. Juni.

