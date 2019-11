20.11.2019

Längerer Rummel beim Frühjahrsmarkt

Stadtrat muss aber noch zustimmen

So recht verstanden hat das niemand: Warum beginnt der Rummel auf dem Mindelheimer Frühjahrsmarkt immer erst am Samstag und beim Herbstmarkt aber schon am Freitagabend? Das will der Stadtrat nun ändern. Der Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschuss hat schon mal einstimmig empfohlen, auch im Frühjahr schon am Freitag zu starten. Jetzt muss noch der Stadtrat auf seiner Sitzung am 25. November zustimmen.

An den Markttagen sollen also vom neuen Jahr an folgende Zeiten gelten: Vergnügungspark freitags und samstags von 14 bis 22 Uhr. Sonntag 11 bis 22 Uhr und Montag 11 bis 20 Uhr. Frühjahrs- und Herbstmarkt werden vereinheitlicht. Die Zeiten: Sonntag und Montag jeweils 9 bis 18 Uhr. (jsto)

